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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка
    В США назвали критические недостатки американских танков
    В зоне СВО начали применять модернизированный снаряд «Краснополь»
    Журнал «В мире животных» Дроздова едва не закрыли из-за ошибки
    Глава ЦБ предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки
    ГУР МО Украины взяло ответственность за покушение на Филипоненко
    Польша выдвинула ультиматум Украине
    Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении двух взяток
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 15:14

    Во Львове демонтировали памятник советской женщине-космонавту

    Во Львове демонтировали памятник советской женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

    Во Львове демонтировали памятник советской женщине-космонавту
    @ t.me/lviv_adm

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти города Львова на западе Украины демонтировали памятник советской женщине-космонавту на улице Ивана Выговского, ранее именовавшейся в честь Героя Советского Союза Валентины Терешковой, сообщает местный телеканал «Говорит великий Львов».

    По его данным, памятник перенесут в один из городских музеев, передает ТАСС.

    Ранее власти Львова приняли решение демонтировать памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

    Коментарии (78)
    7 ноября 2023, 21:29
    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска

    Военный эксперт Хатылев назвал преимущества ракет для С-400 с активными головками самонаведения

    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ««Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, но ракета все равно летит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Во вторник стало известно о том, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    «Ранее для С-400 использовались ракеты полуактивного самонаведения: локатор обнаруживает цель, захватывает ее на автоматическое сопровождение, затем стартует ракета и, прилетая в район расположения объекта, «ведется» радиолокатором подсвета и наведения на цель. Ракеты же с активными головками самонаведения на последнем этапе полета наводятся самостоятельно. В связи с этим увеличивается канальность зенитно-ракетной системы: если раньше целевых каналов было шесть, то теперь их 12», – рассказал Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса.

    «При этом доработки ракет с активными головками самонаведения идут постоянно. В основном совершенствуется работа инерциальной системы наведения, чтобы повысить точность и вероятность поражения цели. Кроме того, наши конструкторы увеличивают ее помехозащищенность, хотя она и так в разы выше, чем у предыдущих модификаций. Почему мы не применяем эти ракеты по всем целям? В первую очередь эта ракета элементарно дороже предыдущих. Поэтому бить по БПЛА ею неразумно, если есть «Панцирь». Зато мы успешно уничтожаем украинские Су-24, несущие крылатые ракеты Storm Shadow. Причем уничтожаем еще до рубежа запуска», – отметил собеседник.

    «Как работает связка ЗРК с воздушным командным пунктом А-50? Аппаратура самолета была доработана, и теперь он не только обнаруживает цели, но и имеет возможность выдать зенитным ракетным комплексам автоматическое целеуказание через наземные командные пункты ПВО. То есть «Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, поскольку локатор обнаружения на командном пункте не работает, локатор в дивизионе разведку не ведет. Но ракета все равно летит. Поэтому у противника уже не остается времени отреагировать», – детализировал эксперт.

    Во вторник стало известно о том, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили ЗРК С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Минобороны России. По его словам, система С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается особенность связки С-400 с А-50 и почему она появилась только сейчас.

    Коментарии (25)
    7 ноября 2023, 20:04
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    @ OLIVIER MATTHYS/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полномочия президента Украины Владимира Зеленского не прекратятся без выборов, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик.

    По словам Дубовика, Зеленский будет исполнять свои полномочия даже после истечения их срока, поскольку в соответствии с украинским законодательством в стране запрещается проведение новых выборов во время военного положения, передает ТАСС.

    «Сколько бы не было спекуляций по этой теме, в конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий», – заявил он.

    Дубовик также опроверг информацию о том, что ЦИК Украины якобы получил указание готовиться к президентским выборам весной 2024 года, так как «какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся», и ЦИК соответствующих указаний «не только не получил, но и не мог получить».

    Ранее Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время.

    Коментарии (16)
    7 ноября 2023, 20:52
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале заявил, что в период конфликта с Россией на Украине не следует проводить выборы.

    По его словам, у республики «нет права на политические игры, хайп и выборы в условиях критической угрозы для страны. Когда речь идет о самом существовании украинской государственности – это не детские игры», передает «Газета.Ru».

    Он также посоветовал властям Украины «успокоиться» и «делать свою работу».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Между тем депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

    Коментарии (19)
    7 ноября 2023, 22:17
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек

    Представительство ДНР в СЦКК: Число жертв массированного обстрела Донецка превысило 20 человек

    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Представительство сообщило в своем Telegram-канале, что враг трижды: в 16.25, 16.40 и 18.27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная), по состоянию на 20.30, число жертв обстрела, по предварительным данным, превысило 20 человек.

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее командир – полковник Дмитрий Храпач.

    Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Ворошиловского района города со стороны ВСУ погибли шесть человек.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 12:09
    ФСБ задержала в ДНР причастных к корректировке огня по Донецку

    УФСБ: В ДНР задержали причастных к корректировке огня по Донецку

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали причастных к корректировке обстрелов по Донецку, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Ведомством были задержаны двое причастных к корректировке огня противника по гражданской инфраструктуре Донецка граждан России, передает ТАСС.

    Ранее ФСБ задержала склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ жителя Бурятии.

    Коментарии (13)
    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 21:34
    В дело о гибели помощника Залужного добавили еще одну статью

    В дело о гибели помощника Залужного добавили статью о похищении оружия

    В дело о гибели помощника Залужного добавили еще одну статью
    @ @gennadiichastiakov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В уголовное дело по факту гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова добавили еще одну статью, сообщают украинские СМИ.

    Дело пополнилось третьей статьей – о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения, пишет издание «Страна» со ссылкой на Госбюро расследований Украины, передает ТАСС.

    Изначально статей было две: об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.

    Накануне помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 20:12
    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после «шутки» солиста про польский язык

    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после призыва солиста Кирилла Бледного к полякам учить русский язык и вступить в Российскую империю.

    Организаторы Winiary Bookings сообщили, что концертов группы «Пошлая Молли» не будет в Варшаве, Гданьске, Кракове и других польских городах, где ранее был запланирован этот тур, передает RT.

    Ранее солист группы Кирилл Бледный посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю». «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Позже он назвал шуткой свое обращение. «Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», – написал певец.

    Коментарии (12)
    8 ноября 2023, 13:14
    Польша выдвинула ультиматум Украине

    МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

    Польша выдвинула ультиматум Украине
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    О присоединении Украины к Европейскому союзу не может идти речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

    Яблоньский в эфире радио ZET заявил, что «без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», передает РИА «Новости».

    Польский политик отметил, что для того, чтобы Варшава была в одном союзе со страной, с которой есть значительные разногласия, их следует разрешить.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде.

    Коментарии (5)
    8 ноября 2023, 12:00
    В Совфеде назвали подлым терактом массированный ракетный обстрел Донецка

    Сенатор Долгов: Виновные в террористических ударах по гражданской инфраструктуре Донецка будут наказаны

    В Совфеде назвали подлым терактом массированный ракетный обстрел Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина при поддержке западных стран совершила очередной теракт, обстреляв Донецк из РСЗО HIMARS. Все факты будут представлены в Совете Безопасности ООН, чтобы мировое сообщество знало преступников в лицо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее число жертв массированного обстрела Донецка ВСУ превысило 20 человек.

    «Массированный обстрел Донецка, который ВСУ произвели накануне – это очередной подлый теракт, который совершила преступная власть Украины при поддержке западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Эти теракты, включая удары по заведомо гражданской инфраструктуре на российской территории, участились по мере усугубления катастрофического положения ВСУ на ключевых направлениях фронта. Об этом говорил наш президент Владимир Путин. Виновные в таких преступлениях будут жестко наказываться», – подчеркнул собеседник.

    «Безусловно, в Совете Безопасности ООН необходимо поднимать эту тему и предъявлять соответствующие факты, чтобы мировое сообщество знало преступников и террористов в лицо. Однако иллюзий по поводу лицемерной позиции Запада у нас нет», – отмечает он.

    «В большинстве случаев точка зрения формируется в Вашингтоне. Администрация Байдена, в свою очередь, сделала разжигание конфронтации с Россией руками Украины частью своей предвыборной кампании. Но нет сомнений, что ставка Белого дома на конфликт рано или поздно будет бита», – резюмировал Долгов.

    Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ранено 30 человек. Число жертв удара выросло до шести, уточняется в Telegram-канале центра.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что ВСУ трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковали Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная).

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, ее командир – полковник Дмитрий Храпач. Позже представительство ДНР в СЦКК Telegram-канале отметило, что за минувшие сутки было зафиксировано 57 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Противником было выпущено 169 единиц различных боеприпасов, в результате повреждения получили 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.

    В связи с ударами Украины по Донецку Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Согласно ожиданиям дипломата, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    Коментарии (16)
    7 ноября 2023, 18:06
    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного

    Депутат Рады Арьев после реакции офиса Зеленского опроверг свое заявление об отставке Залужного

    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной Рады Владимир Арьев опроверг свое сообщение в соцсети о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Арьев написал в соцсети, что информация о якобы увольнении Залужного оказалась ложной. Опровержение он написал после того, как советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал сообщение депутата «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».

    До этого Арьев, которого в СМИ называют человеком бывшего президента Украины Петра Порошенко, написал в соцсети, что информацию о якобы представлении министра обороны Украины Рустема Умерова на отставку Залужного, была получена из надежного источника, передает RT.

    Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Президент Украины Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Также в прошедший понедельник на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты. Сам Залужный сообщил, что помощник погиб в результате взрыва спрятанного в подарке ко дню рождения неизвестного устройства.

    Коментарии (11)
    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 14:53
    ГУР Минобороны Украины взяло ответственность за покушение на Филипоненко

    ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на депутата Филипоненко

    ГУР Минобороны Украины взяло ответственность за покушение на Филипоненко
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на депутата народного совета (парламента) ЛНР, бывшего начальника управления народной милиции республики Михаила Филипоненко, погибшего из-за подрыва автомобиля.

    Как сообщили в ГУР, была проведена «спецоперация» по организации покушения на депутата, передает ТАСС.

    Ранее в среду депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, ранее руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске. Как сообщил источник , взрыв в машине Филипоненко прогремел, когда тот уже выехал на улицу Парашютную, взрывчатку заложили под водительским креслом.

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