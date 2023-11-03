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Во Львове решили демонтировать памятник Терешковой
Власти Львова приняли решение демонтировать памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, работы начнутся в ближайшее время, сообщил заместитель главы города Андрей Москаленко.
По его словам, памятник на улице Выховского (более известный как памятник Терешковой) демонтируют, завершается подготовка документации для работы, демонтаж запланирован на ближайшее время, передает ТАСС.
Памятник был установлен на улице, названной именем Терешковой, однако в начале 90-х ее переименовали.
Как пишут украинские СМИ, несмотря на то, что официально скульптурная композиция во Львове не носила имени женщины-космонавта, которая ныне фигурирует в санкционном списке Украины, она олицетворялась именно с ней. Руководитель управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия Онищенко-Швец ранее заявляла, что памятник не будут демонтировать, поскольку скульптурная композиция «не несет идеологической нагрузки».
Ранее во Львове решили перенести останки советских воинов с мемориального кладбища.