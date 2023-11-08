8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.15 комментариев
Дело о торговле людьми возбудили после продажи младенца в Москве
СК: Возбуждено уголовное дело о торговле людьми после продажи младенца в Москве
В Москве Следственный комитет возбудил дело в отношении двух женщин, подозреваемых в торговле людьми.
Дело возбуждено в отношении суррогатной и биологической матерей младенца, сообщили в столичном ГСУ СК России, передает ТАСС. Они задержаны, с ними проводятся следственные действия.
По версии следствия, весной прошлого года 31-летняя женщина нашла в интернете желающую воспользоваться ее услугами суррогатной матери. Женщина забеременела посредством процедуры ЭКО, в течение беременности она ежемесячно получала от заказчицы 25 тыс. рублей. На прошлой неделе она родила мальчика, которого передала биологической матери, за что получила около 1 млн рублей. При этом какие-либо документы не оформлялись, все договоренности были устными.
Суррогатная мать сама сообщила обо всем в правоохранительные органы, так как «испытывала муки совести» из-за продажи ребенка, сообщили агентству в столичной прокуратуре.
Ранее суд в Москве вынес приговоры по делу о торговле новорожденными детьми.