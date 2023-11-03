Суд вынес приговоры фигурантам дела о продаже детей иностранцам

Tекст: Александра Юдина

Судья Константин Дубков признал Тараса Ашиткова, Татьяну Блинову, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Лилию Валееву виновными по факту торговли людьми, передает ТАСС.

Уточняется, что Ашиткову назначено 17,5 года лишения свободы строгого режима, Блиновой – четыре года колонии общего режима (с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста), Ивановой – 16,5 года колонии общего режима, Панаиоти – 16 лет колонии общего режима, Валеевой – 10,5 года лишения свободы.

Также акушерам назначен запрет на врачебную деятельность на срок в три года после отбытия наказания.

Кроме того, суд также приговорил к 19,5 года колонии строгого режима директора Европейского медицинского центра Владислава Мельникова. Он признан виновным в 17 эпизодах торговли детьми.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей были арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству.

Напомним, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.