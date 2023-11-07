Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Погибший помощник Залужного счел шуткой то, что подаренные ему гранаты боевые
МВД Украины: Погибший помощник Залужного знал, что ему дарят боевую гранату
Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва гранаты в преподнесенном ему ко дню рождения подарочном наборе, был предупрежден, что гранаты боевые, сообщила представитель МВД страны Марьяна Рева.
Рева сообщила, что человек, сделавший эти подарки, дал признательные показания и сообщил, что предупреждал Частякова о том, что гранаты боевые. «Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», – приводит ее слова ТАСС.
Украинские СМИ в свою очередь пишут, что, как сообщил коллега погибшего в ходе признательных показаний, в подарочном наборе была бутылка виски и шесть гранат. Правоохранители считают, что Частяков посчитал предупреждение насчет гранат шуткой.
Напомним, майор ВСУ Геннадий Частяков погиб в собственном доме из-за взрыва гранаты. Его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Сам Залужный назвал гибель помощника тяжелой потерей для украинской армии и для него лично.
Политолог Владимир Корнилов отметил, что обстоятельства гибели помощника Залужного наталкивают на мысль о почерке украинских спецслужб.