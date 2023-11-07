Царев сообщил детали расследования покушения

Политик Олег Царев: В расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников

Tекст: Ольга Никитина

Царев в интервью RT отметил, что во вторник впервые после покушения на него вышел на улицу, «раньше не выпускали». Также он получил телефон и почитал новости, рассказал, что получил тысячи звонков и сообщений, на которые прежде ответить не мог. Царев признался, что не думал, что переживать о нем будет так много людей.

Раскрывать подробности следствия он отказался, отметив, что задержания еще, возможно, будут. Он пояснил, что не имеет права рассказывать о ходе следствия. «Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», – сообщил он.

Также Царев добавил, что террористов никто бояться не будет. «Пускай они боятся», – сказал он, отметив, что рано или поздно им придется ответить за содеянное – за покушение и за террор, за войну и то, что произошло с Украиной.

Напомним, 27 октября в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. После покушения он находился в тяжелом состоянии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла.