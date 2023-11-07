Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
Силы России уничтожили наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ на Херсонщине
Соединения группировки «Днепр» у острова Алексеевский за сутки уничтожили наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.
По его словам, на Херсонском направлении были уничтожены две лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе составили 12 человек, ликвидирована САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом возле Антоновки, наблюдательный пост и склад с боеприпасами у острова Алексеевский, передает ТАСС.
По словам источника, в островной зоне уничтожена позиция украинских войск с шестью солдатами, на Каховском направлении – место временной дислокации ВСУ с 13 военнослужащими.
В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в Днепрянах, Каховке и Новой Каховке, Корсунке и Подстепном, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии.
Ранее Минобороны сообщило о массированных ударах по ВСУ на Херсонском направлении.