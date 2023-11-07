Силы России уничтожили наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ на Херсонщине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Херсонском направлении были уничтожены две лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе составили 12 человек, ликвидирована САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом возле Антоновки, наблюдательный пост и склад с боеприпасами у острова Алексеевский, передает ТАСС.

По словам источника, в островной зоне уничтожена позиция украинских войск с шестью солдатами, на Каховском направлении – место временной дислокации ВСУ с 13 военнослужащими.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в Днепрянах, Каховке и Новой Каховке, Корсунке и Подстепном, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило о массированных ударах по ВСУ на Херсонском направлении.