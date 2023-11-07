Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России
Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви заявил, что в отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке.