СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

Tекст: Александра Юдина

В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

