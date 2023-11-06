Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток
Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток
Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.
Визиты Блинкена в Израиль, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.
По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.
Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.
Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.
Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлой», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.
Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.