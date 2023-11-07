Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В Москве изобрели безопасный при горении кабель
Инженеры Москвы изобрели не выделяющий при возгорании ядовитые газы кабель
Московские инженеры изобрели безопасный кабель для использования в местах массового скопления людей, который при возгорании не выделяет ядовитые газы.
На сайте мэра и правительства Москвы указано, что инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование.
Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей.
Также по его словам, оболочка и изоляция кабеля сделана из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Известно, что компания уже выпустила свыше 100 километров такого кабеля.