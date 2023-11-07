В Москве изобрели безопасный при горении кабель

Инженеры Москвы изобрели не выделяющий при возгорании ядовитые газы кабель

Tекст: Александра Юдина

На сайте мэра и правительства Москвы указано, что инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей.

Также по его словам, оболочка и изоляция кабеля сделана из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Известно, что компания уже выпустила свыше 100 километров такого кабеля.