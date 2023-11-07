Украинский президент Зеленский заявил о несвоевременности идеи о проведении на Украине выборов

Tекст: Антон Никитин

Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, что «сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», передает ТАСС.

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», – сказал Зеленский.

По его словам, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Зеленский призвал всех на Украине сосредоточиться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

Между тем накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.