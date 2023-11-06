Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о дружелюбии россиян и готовности прийти на помощь иностранцам

Tекст: Антон Никитин

Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что если подойти в России к прохожему на улице и спросить дорогу, сказав при этом, что не говоришь по-русски, то на его лице сразу появится улыбка, и он обязательно подскажет, передает ПРАЙМ.

«В Австрии или Германии в такой ситуации испытаешь чувство неприязни к иностранцам», – призналась Кнайсль в интервью RT.

Бывшая глава дипведомства Австрии заверила, что чувствует себя в Петербурге комфортно и изучает русский язык.

Напомним, в октябре Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома.