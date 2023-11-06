Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Кнайсль рассказала о дружелюбии россиян и готовности прийти на помощь
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о дружелюбии россиян и готовности прийти на помощь иностранцам
Россияне дружелюбны и готовы помочь, в отличие от жителей Австрии или Германии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что если подойти в России к прохожему на улице и спросить дорогу, сказав при этом, что не говоришь по-русски, то на его лице сразу появится улыбка, и он обязательно подскажет, передает ПРАЙМ.
«В Австрии или Германии в такой ситуации испытаешь чувство неприязни к иностранцам», – призналась Кнайсль в интервью RT.
Бывшая глава дипведомства Австрии заверила, что чувствует себя в Петербурге комфортно и изучает русский язык.
Напомним, в октябре Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома.