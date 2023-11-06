В Южной Осетии обвинили нарушителей госграницы в сопротивлении при задержании

КГБ Южной Осетии: Нарушители границы Южной Осетии при задержании оказали сопротивление и пытались задавить пограничников

Tекст: Антон Никитин

В КГБ отметили, что в понедельник на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничным нарядом были обнаружены два нарушителя государственной границы на автомобиле, находившиеся в состоянии опьянения, передает ТАСС.

В КГБ Южной Осетии сообщили, что в ходе попытки задержания нарушителями границы республики было оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. В ведомстве рассказали, что нарушители использовали топор, после чего предприняли попытку наехать автомобилем на пограничный наряд и скрыться в Грузии.

В КГБ Южной Осетии заявили, что в целях пресечения указанных противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия сотрудники пограничных органов произвели предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям открыли огонь по колесам их транспортного средства, в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй задержан.

В ведомстве подчеркнули, что по произошедшему инциденту компетентными органами Южной Осетии проводится разбирательство.

Комитет государственной безопасности отмечает, что несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, способствующие обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.

Глава делегации Южной Осетии в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев сообщил, что переговоры на югоосетино-грузинской границе в рамках МПРИ, инициированные грузинской стороной в связи с инцидентом со смертью гражданина Грузии, завершились.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил российских военных в «убийстве» мирного жителя республики у границы Южной Осетии.