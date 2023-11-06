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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    12 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 18:05

    Экоактивисты молотками повредили защиту картины Веласкеса в Лондоне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Активисты экологического движения Just Stop Oil нанесли несколько ударов молотками по защитному стеклу картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее в Лондоне.

    Акцию провели студенты Ханан и Харрисон, они использовали аварийные молотки, заявили в Just Stop Oil, передает ТАСС.

    Активисты были одеты в белые футболки с надписями «Просто остановите нефть», сообщает Sky News.

    В движении заявили, что новые лицензии на разработку месторождений нефти и газа приведут к гибели миллионов людей.

    Летом активисты Just Stop Oil прервали матч Уимблдонского теннисного турнира.

    6 ноября 2023, 02:56
    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией

    Кулеба заявил, что Украина не может позволить себе зависеть только от американской поддержки

    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки со стороны США, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он задался вопросом: если Запад не может одержать победу в конфликте Украины с Россией, то в каком конфликте «он может выиграть»?

    Кулеба, комментируя возможные результаты выборов президента США в 2024 году, сказал, что нужно «подождать и посмотреть». Однако Украина, чтобы не зависеть только от поддержки США, «вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений», заявил он. По словам министра, Украина «наращивает объемы производства и милитаризирует экономику».

    Он также поблагодарил Европу, отметив, что европейскую поддержку Украины часто недооценивают. По его мнению, поддержка Европы и других стран позволяет Киеву «не бояться сценария гибели», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, президент США Джо Байден назвал поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».

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    6 ноября 2023, 13:14
    Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы
    Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы
    @ @zachitniki

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты водрузили знамя Победы над зданием украинского посольства в Леонтьевском переулке в Москве.

    Акция приурочена к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Telegram-канал «Zащитники».

    Посольство Украины в Москве перестало функционировать 24 февраля 2022 года. Спустя время с флагштока спустили украинский флаг, со здания демонтировали табличку о нахождении там представительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о заблуждениях и мифах, бытующих вокруг освобождения Киева от фашистов в 1943 году.

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    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

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    6 ноября 2023, 06:56
    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным

    Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении

    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении «выдохлись», их контрнаступление в Запорожье полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что «противник остановлен». Сейчас ведутся бои «под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе», но они являются «агонией украинского режима», ВСУ «если атакуют, то малыми силами, потому что роты некомплектные», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул провал планов ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Атаки ВСУ проводят в основном без бронетехники, так как российские войска «очень успешно ее уничтожают». Балицкий сказал, что «заказчиками «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги» – им наплевать на украинских солдат, но не на свою технику.

    При этом за последние десять дней на Запорожском направлении уничтожено более пяти немецких танков Leopard, почти все – с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе. ВСУ от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты, сказал Балицкий. Он надеется, что уже в ближайшее время Вооруженные силы России освободят Запорожье.

    Балицкий также сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, он объяснил, что Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно «выбивают» питающие станцию коммуникации. Балицкий отметил, что сейчас ВСУ не обстреливают ЗАЭС, поскольку боятся ответа «по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы». В связи с этим Запад «старается всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции». ВСУ «действуют, только выбивая внешний периметр электростанции», сказал Балицкий.

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».

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    5 ноября 2023, 21:18
    Политолог: Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско

    Американист Дудаков: Арабские страны неохотно относятся к «хитрому плану» США по Палестине

    Tекст: Олег Исайченко

    В США допускают создание Палестинского государства под эгидой арабский стран. Однако они неохотно относятся к этой идее. К такому выводу пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена на переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

    «Еще один маневр госсекретаря Блинкена закончился фиаско. Он неожиданно посетил Рамаллу на Западном берегу Иордана, чтобы встретиться с Махмудом Аббасом. Публично они так ни о чем не договорились, а непублично, скорее всего, переругались», – пишет политолог-американист Дудаков в своем Telegram-канале.

    По его словам, Блинкен приехал к палестинцам де-факто с пустыми руками, «хоть и пообещал им когда-нибудь в будущем гуманитарную помощь». «Но это вилами по воде написано – ведь республиканцы в Конгрессе наотрез отказываются давать деньги палестинцам», – напомнил эксперт.

    «От госсекретаря требовали оказать давление на Израиль ради перемирия, но и тут Блинкен ни о чем не договорился. Госдепартамент предложил хитрый план – создать Палестинское государство под эгидой арабских стран. Но они сами неохотно к этому относятся. К тому же неясно, кто именно – Египет ли, Иордания, Саудовская Аравия – будет играть в этом главную роль», – указал аналитик.

    «На фоне политической импотенции Белого дома активизировался Трамп. С одной стороны, он обещает ввести ограничения на въезд мусульман и арабов в США. А с другой – всех замирить, вернув подорванные Авраамовы соглашения арабского мира с Израилем. И в этот раз даже попытаться как-то затащить в них Иран – возможно, с обещанием снятия всех санкций», – предположил эксперт.

    «Популистская риторика Трампа добавляет ему очков. В последнем опросе NYTimes он уже обходит Байдена в пяти из шести ключевых штатов на выборах. Если бы выборы прошли завтра, Трамп бы разгромно победил, получив больше 300 выборщиков. Чем кризисней обстановка, тем сильнее будут позиции Трампа, обещающего избирателям остановить скатывание к Третьей мировой войне», – заключил Дудаков.

    Напомним, ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения: оно должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

    Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.

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    6 ноября 2023, 12:16
    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Times: Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в возможность прорыва фронта, пишет Times.

    Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times, передает РИА «Новости».

    По словам командующего батальоном Дмитрия Берлыма, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет.

    Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

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    6 ноября 2023, 02:18
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

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    5 ноября 2023, 18:41
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ на условиях анонимности рассказал журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой. Он подчеркнул, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного не стала для него неожиданностью.

    Так, военнослужащий рассказал CNN, что не посчитал нужным передавать слова Залужного своим подчиненным. Офицер подчеркнул, что для солдат все это и так было «очевидно».

    «Там, где мы находимся, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. Они уступают в точности, это факт, но превосходят в количестве снарядов. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку мы получаем все меньше и меньше боеприпасов», – рассказал он изданию.

    CNN отмечает, что оценка Залужного не стала неожиданностью и для остальных украинцев, поскольку это именно то, что они обсуждают в разговорах с друзьями и видят в социальных сетях.

    Ранее в The New York Times сообщали, что решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

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    5 ноября 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

    В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».

    Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.

    Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 13:42
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.

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    6 ноября 2023, 07:57
    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного

    AFP рассказало о мрачных настроениях среди солдат ВСУ после признаний Залужного

    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте, украинские солдаты поделились мрачными прогнозами относительно развития конфликта на Украине, сообщают информационные агентства.

    Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 12:22
    Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга»

    The Times: Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга

    Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Родственники экс-премьера Италии Сильвио Берлускони планируют выселить из принадлежавшей покойному политику недвижимости около 20 женщин – бывших участниц скандальных эротических вечеринок под названием «бунга-бунга», сообщило британское издание The Times.

    Отмечается, что эти женщины были втянуты в судебные процессы на фоне скандалов с проводимыми Берлускони вечеринками.

    Многие из них получали ежемесячные жалования в размере 2,5 тыс. евро в качестве компенсации ущерба их репутации. Ранее Reuters сообщало, что семья политика прекратила эти выплаты, передает «Газета.ru».

     О вечеринках «бунга-бунга» на вилле Берлускони стало известно в 2010 году. Тогда политик сам позвонил в полицию и попросил освободить малолетнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, задержанную за кражу дорогого браслета Берлускони заявил, что 17-летняя девушка является племянницей президента Египта Хосни Мубарака.

    Скандал разгорелся в начале 2011 года. Следствие утверждало, что женщины на вилле премьера были проститутками, а некоторые – несовершеннолетними. Берлускони якобы платил им за молчание о связи с ним.

    Сам Берлускони заявлял, что «бунга-бунга» – это просто «изысканные ужины».

    Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни 12 июня. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2023, 20:51
    В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

    Tекст: Ольга Иванова

    Стрельба в ресторане на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку, сообщили в МВД.

    Отмечается, что после того, как конфликт перерос в потасовку, один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся, передает РИА «Новости».

    В прокуратуре столицы уточнили, что злоумышленник задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы.

    Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе на остановке общественного транспорта в столице уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, открывшего огонь после просьбы не курить, арестовали по решению Тимирязевского суда Москвы.

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 02:00
    Жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе

    В некоторых регионах России, Украины и Белоруссии жители увидели аномальное красное свечение в небе

    Жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе
    @ @Sib_EXpress

    Tекст: Антон Антонов

    Жители ряда российских регионов, а также Белоруссии и Украины могли увидеть в небе аномальное красное свечение, вызванное сильной магнитной бурей, сообщают СМИ.

    Сообщается, что произошел выброс корональной массы Солнца, после которого частицы, достигнув Земли, вызвали магнитную бурю, пишет «Московский комсомолец».

    Астроном Александр Иванов объяснил, что речь идет о полярном сиянии, и подчеркнул, что такое явление для юга страны очень редкое. Иванов рассказал, что сам «наблюдал полярное сияние с разницей в 30 лет» – в Москве и Краснодаре, пишет «Комсомольская правда».

    Он пояснил, что причина полярного сияния – протонные удары по магнитосфере. Как рассказал астроном, «магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября».

    «Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же», – сказал Иванов.

    Аномальное красное свечение наблюдали в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, передает RT.

    Также его видели жители Краснодарского края, Воронежской области.

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    6 ноября 2023, 10:18
    Ученые просчитались в оценках мощности магнитной бури
    Ученые просчитались в оценках мощности магнитной бури

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, оказалась сильнее, чем ожидалось, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

    По информации ИСЗФ, ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, передает РИА «Новости».

    Мощный плазменный поток был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. Ожидалось, что выброс подойдет к Земле 6 ноября, поскольку по времени он совпал со слабой солнечной вспышкой, поэтому рассматривался как рядовой, однако облака газа дошли до Земли всего за двое суток ударили по магнитному полю существенно сильнее.

    По оценкам ученых, в понедельник утром Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы, в котором имеется собственное магнитное поле, противоположное к направлению земного магнитного поля.

    «Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу», – пояснили в ИСЗФ.

    Накануне жители некоторых регионов России, Украины и Белоруссии увидели аномальное красное свечение в небе, вызванное сильной магнитной бурей.

    Коментарии (5)
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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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