Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Бывший дипломат США указал на нехватку пушечного мяса у Украины и НАТО
Бывший американский дипломат Фриман заявил, что у Украины и НАТО закончилось пушечное мясо
У Украины кончилось пушечное мясо, следовательно, кончилось оно и у НАТО, заявил бывший американский дипломат Час Фриман.
По словам Фримана, если «вся ваша программа» состоит в боях «до последнего украинца», то «у вас нет программы», когда «они заканчиваются». Он указал, что Украина рискует «потерять» еще больше территории. Кроме того, как отметил бывший американский дипломат, неудачи украинских войск привели к тому, что стали видны «серьезные разногласия» внутри НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.
Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».