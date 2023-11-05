Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, в ней речь идет о переходе к контрактной службе и замене срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в ведомстве.
Как сообщили в украинском ведомстве, основной акцент в утвержденной концепции сделан на «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ», а также «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», передает РИА «Новости».
Кроме того, в ВСУ планируют ввести систему рекрутинга в ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом, внедрить усовершенствованную электронную систему воинского учета, установить новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, а также обеспечить равные возможности в ВСУ для женщин и мужчин.
Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.