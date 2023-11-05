На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщили в украинском ведомстве, основной акцент в утвержденной концепции сделан на «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ», а также «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», передает РИА «Новости».

Кроме того, в ВСУ планируют ввести систему рекрутинга в ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом, внедрить усовершенствованную электронную систему воинского учета, установить новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, а также обеспечить равные возможности в ВСУ для женщин и мужчин.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.