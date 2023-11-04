Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
В Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве
Интернет-пользователи раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве
Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.
На своей странице в соцсети она написала, что рада вернуться для обсуждения пути вступления Украины в ЕС, однако в комментариях получила призыв уйти в отставку, передает РИА «Новости».
Так, пользователь уточнил, сообщили ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «все кончено».
Комментатор Ryan O'Reilly в свою очередь добавил, что в ЕС не нужны ни фон дер Ляйен, ни Украина.
«Только не с моими деньгами», – подчеркнул Cloudy.
А пользователь Georgia V заявила, что глава ЕК – «лицемерка, и ей уже пора уйти в отставку».
«Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности», – резюмировали комментаторы.
Ранее стало известно, что глава ЕК прибыла с визитом в столицу Украины. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.