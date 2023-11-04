В Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

Интернет-пользователи раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

Tекст: Александра Юдина

На своей странице в соцсети она написала, что рада вернуться для обсуждения пути вступления Украины в ЕС, однако в комментариях получила призыв уйти в отставку, передает РИА «Новости».

Так, пользователь уточнил, сообщили ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «все кончено».

Комментатор Ryan O'Reilly в свою очередь добавил, что в ЕС не нужны ни фон дер Ляйен, ни Украина.

«Только не с моими деньгами», – подчеркнул Cloudy.

А пользователь Georgia V заявила, что глава ЕК – «лицемерка, и ей уже пора уйти в отставку».

«Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности», – резюмировали комментаторы.

Ранее стало известно, что глава ЕК прибыла с визитом в столицу Украины. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.