Мордовию представили на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Никитина

«Международная выставка-форум «Россия» стала ключевым событием в общественной жизни страны. С момента открытия ее посетило более миллиона человек. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, нам есть чем гордиться в промышленности, в науке, в культуре, в спорте и конечно в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции – посещая экспозиции регионов ПФО, мы еще раз убедились в этом. На выставке Республика Мордовия представлена в образе Великого Дерева, чьи корни – это история Мордовской земли, ствол – живущие на этой земле люди, а листья – это великие дела этих людей», – подчеркнул Комаров.

Глава региона Артем Здунов особое внимание уделил вопросу поддержки коренных этносов и роли Мордовии, как центра финно-угорских народов России. «Мордовия – ближайшая к Москве национальная республика, центр финно-угорских народов России. Республика сильна сплоченностью людей, мы гордимся самобытной мордовской культурой – она и в музыке, и в художественных промыслах, и в наших родных языках мокша и эрзя», – сказал он.

«Я приглашаю каждого из вас, ваших близких и родных в нашу дивную республику. Потому что, приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться сюда вновь. Все, что мы делаем, удается благодаря доверию нашего президента. Желаю Мордовии развиваться. Желаю вам приехать к нам и радоваться от того, что вы побывали у нас. Позвольте пригласить вас на нашу экспозицию и добро пожаловать в Мордовию!» – добавил Здунов.

Саранская «Детская пищевая станция» – единственный в республике производитель органических молочных продуктов для детей раннего возраста. Предприятие имеет сертификат на 18 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах. На предприятие «Мордовские пенькозаводы» приходится около 40% переработки пеньковолокна в стране, имеется большой потенциал в направлении «органики» и экспорта. В планах сертифицировать в области органического производства продукцию из технической конопли.

Отмечается также вклад Республики Мордовия в формирование технологического суверенитета России. На территории региона находится единственный в ЕАЭС завод по выпуску оптического волокна АО «Оптиковолоконные Системы». Завод построен в Саранске при поддержке президента России Владимира Путина, и вопреки санкциям предприятие планирует расширить производство и перейти на собственное сырье. Продукция предприятия используется в телекоммуникациях, медицине, оборонной промышленности, нефтегазовом секторе.

Большую роль для развития фармакологической отрасли в России играет работа мордовского завода АО «Биохимик» ГК «Промомед». Здесь было создано инновационное импортозамещающее производство более 250 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых – в списке жизненно важных и необходимых. Кроме того, Мордовия работает над созданием Федерального центра биотехнологий. Проект уже согласован с Минпромторгом России и одобрен президентом страны. Специализация будущего центра – разработка генно-инженерных биологических препаратов полного цикла.

В рамках Дня региона глава Мордовии возглавил дискуссионную площадку, темой которой стала инвестиционная привлекательность республики, а также принял участие в подписании нескольких соглашений, определяющих пути сотрудничества региона с Самарской областью. В культурной программе Мордовия представила самобытные традиции народов мокша и эрзя. В рамках концертной синтез-программы «Масторланга» («Вселенная») уникальные номера продемонстрировали артисты этнографической фольклорной студии «Мерема», фольклорного ансамбля «Торама», этно-арт-театра «Варма» и фольклорного ансамбля «Келу».

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

