Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
Военная помощь Украине является «разумной инвестицией», которая способствует созданию рабочих мест укреплению индустриальной базы США, заявил Пентагон.
В сообщении говорится, что оборонная помощь для Украины способствует предотвращению расширения конфликта в регионе и сдерживает возможную агрессию где-либо еще, в то же время укрепляет оборонную индустриальную базу США и создает высококвалифицированные рабочие места для американцев, передает РИА «Новости».
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.
На прошлой неделе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов, включающий боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.