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Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
Кавказцы блестяще проявили себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил президент России Владимир Путин.
На встрече с новым составом Общественной палаты России Путин, говоря о кавказцах, находящихся в зоне СВО, заявил, что они воюют отлично, передает ТАСС.
«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, – их много и воюют они отлично, героически», – сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ.