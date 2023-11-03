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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении
С 28 октября по 3 ноября ВС России на Купянском направлении сумели занять более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны России.
Подразделения Западной группировки на этом направлении также отразили 24 контратаки украинской армии, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки, Ивановки, Тимковки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).
ВСУ на этом направлении потеряли за неделю более 755 человек, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.