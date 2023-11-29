В ТЦ «Авеню» в Москве обрушился потолок

Появились детали убийства двух россиянок в Турции

Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

Tекст: Ольга Никитина

Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.