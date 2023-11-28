Глава украинской разведки Буданов рассказал о состоянии жены

Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.