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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    54 комментария
    28 ноября 2023, 11:46

    Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о разрушениях, вызванных обрушившимся на регион штормом.

    Аксенов в своем Telegram-канале написал, что сумма ущерба в настоящее время подсчитывается. Путин, заслушав доклад главы Крыма, поручил федеральному правительству выделить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры, говорится в сообщении.

    По состоянию на утро вторника, в Крыму без электроэнергии остаются 93 тыс. человек. Работа 52 котельных из 125 обесточенных восстановлена, сообщил Аксенов, отметив, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

    В МЧС России ранее сообщали, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено.

    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 15:29
    Названо число погибших из-за шторма на юге России

    Количество погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех

    Названо число погибших из-за шторма на юге России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших из-за непогоды на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело одного мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Как сообщили в прокуратуре, труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося в воскресенье на юг России, в Керченском проливе погиб один моряк, еще один пострадал в порту Тамань.

    Напомним, в воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды, власти ввели режим ЧС.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 13:17
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевская таможня приступила к оформлению скифского золота, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

    В ведомстве сообщили, что грузовик, в котором находилось почти 2,7 тыс. килограммов культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Идентификацию сокровищ будут проводить в сокровищнице национального музея Украины, передает ТАСС заявление украинской таможни.

    Ранее Киев заявлял, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

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    27 ноября 2023, 14:46
    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму

    Синоптик: Обрушившийся на Крым шторм пришел из Средиземного моря

    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Циклон, который вызвал сильный шторм в Крыму, перешел в район Воронежа, но сейчас ветры категории ОЯ (опасных явлений) и ураганные уже закончились, сказала газете ВЗГЛЯД начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе.

    «26 и 27 ноября циклон перемещался с акватории Средиземного моря, дальше шел через запад Черного моря, попал на западные районы Крыма и очень быстро ушел на Европейскую территорию России. Сейчас его центр в районе Воронежа. Сейчас категория ОЯ (опасное метеорологическое явление) и ураганные ветры уже закончились», – говорит Любецкая.

    Синоптик рассказывает, что этот циклон в первую очередь вызвал очень сильные ветры от 25 до 33 метров в секунду, а также ураганные ветры 33–40 метров в секунду. Она отмечает, что не ураганные ветры носили категорию ОЯ. Также прошли мощные осадки в виде сильного дождя и снега в горах Ай Петри и на Ангарском перевале.

    «От осадков ущерба практически нет, однако сильный ветер принес немалые разрушения и вызвал шторм на море – 5,7 баллов у Херсонесского маяка и 3 балла в Евпатории, где волны захлестнули побережье, были подтоплены муниципальные образовательные учреждения Евпатории и город Саки. Последний раз такой ураганный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года», – заключила Любецкая.

    Ранее стало известно, что Крым, Сочи и Запорожскую область одолела непогода, которая вызвала сильный шторм. В результате в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, из-за чего погибло более 500 морских животных. Также известно, что в результате штормового ветра погиб один человек. В регионе введенрежим ЧС.
    Советник главы республики Олег Крючков рассказал, что масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, отметив, что такого в регионе не было никогда, передают РИА «Новости». «Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», – сказал Крючков.

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    27 ноября 2023, 14:55
    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото

    Песков: Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там

    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Скифское золото принадлежит Крыму и должно храниться там, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал передачу Нидерландами Киеву культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», передает ТАСС.

    Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что скифское золото может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

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    27 ноября 2023, 14:52
    Песков: Путин добрался до работы в Кремль до снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин приехал на работу в Кремль до начала мощного снегопада, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, как Путин добрался до работы в Кремль, Песков сказал, что президент приехал на работу «до того, как все совсем завалило» снегом, передает ТАСС. «Поэтому, наверное, (ему было) не так тяжело, как остальным москвичам, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», – сказал он.

    Песков добавил, что с утра глава государства выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, дал ряд поручений по ликвидации их последствий. Он сообщил, что поездка Путина в пострадавшие от стихии районы на юге страны пока не требуется.

    «Слава Богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому такие поездки не требуются. Но вы знаете, что президент всегда готов», – сказал Песков.

    В воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила природу сильного шторма в Крыму.

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    27 ноября 2023, 19:32
    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям

    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повышается с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

    Также, согласно закону, увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

    Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.

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    27 ноября 2023, 20:12
    Путин приостановил индексацию зарплат ряда госслужащих

    Путин до 2025 года приостановил индексацию зарплат госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 января 2024 года приостанавливается индексация зарплат ряда госслужащих, соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

    Согласно закону, приостанавливается индексация оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов), передает ТАСС.

    Новые нормы не распространяются на зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств. Индексация приостанавливается до 1 января 2025 года.

    Ранее Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям.

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    27 ноября 2023, 21:16
    Утверждены новые сроки повышения акцизов на вино и табак

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вино и шампанское, увеличены втрое, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    Данный акциз на вино сейчас составляет 34 рубля за литр. Новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое – до 108 рублей за литр. Повышение произойдет с 1 мая 2024 года, а не с нового года, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, согласно которому акцизная ставка на сигареты с нового года составит 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей.

    Ранее Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2023, 08:58
    Крым и Кубань полностью восстановили энергоснабжение после шторма
    Крым и Кубань полностью восстановили энергоснабжение после шторма
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщили в МЧС.

    Согласно сообщению ведомства, энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлены, в Ростовской области вода сошла, на данный момент подтопленных населенных пунктов нет, на месте работают оценочные комиссии, передает РИА «Новости».

    Как отчитались в ведомстве, из зон подтоплений Южного федерального округа были эвакуированы 995 человек, среди них 179 детей. В пунктах временного размещения на сегодня находится 91 человек, остальные предпочли остаться у родственников.

    Добавляется, что в Крыму, Севастополе, ДНР, Краснодарском крае остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка. На месте работают  около 3,5 тыс. спасателей и 1,2 тыс. единиц техники.

    Напомним, в понедельник замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что полное восстановление электроснабжения в регионах РФ, пострадавших от непогоды, займет до трех дней.

    Накануне сообщалось, что число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек.

    Как отметила политолог Лариса Шеслер, Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, и быстро справится с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев.

    Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе, объяснила газете ВЗГЛЯД, откуда пришел циклон.

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    27 ноября 2023, 14:22
    Путин похвалил главу ВТБ за глубокое погружение в тему судостроения

    Путин похвалил главу ВТБ Костина за глубокое погружение в тему судостроения

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным похвалил его за глубокую погружение в новую для банкира тему – судостроение. С момента передачи в управление банку 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) прошло чуть более четырех месяцев.

    «Начнем с судостроения. Как осваиваете?» – поинтересовался Путин. Костин коротко проинформировал президента о том, что были сформированы новые органы управления ОСК, идет процесс формирования нормативной базы для работы компании. Глава ВТБ сообщил и о том, что сам объехал все крупнейшие предприятия отрасли, передает ТАСС.

    «Отлично. Вижу, что вы погрузились туда, знаю о ваших перемещениях по заводам, это очень хорошо», – похвалил президент.

    Он поинтересовался и тем, как сама команда ВТБ реагирует на появление такого колоссального актива. Костин заверил, что позитивно. Путин подробно расспросил своего собеседника о проблемах судостроительной отрасли, связанных с технологиями. «Вы в коллективах уже побывали, поработали, с людьми пообщались, познакомились. Вижу, что мы в очень многих отраслях приобретаем новые компетенции – а как в судостроении?» – спросил глава государства.

    Костин сообщил, что хотя по уровню оснащенности предприятия ОСК различаются – где-то еще старые технологии и оборудование, где-то прошла модернизация – но процесс обновления везде идет, а люди знают, что без работы не останутся, так как верфи загружены заказами на несколько лет вперед. «Это побуждает их новые технологии искать», – подытожил Путин.

    Ранее Костин заявил, что ОСК последние десять лет работала как финансовая пирамида, корпорацию ждет огромная реформа.

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    27 ноября 2023, 14:12
    Путин призвал быть «аккуратными с мягкостью» в вопросах экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин считает, что к вопросу о возможном смягчении денежно-кредитной политики нужно подходить очень аккуратно.

    На встрече с главой государства руководитель ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что повышение ключевой ставки ЦБ России и ограничение кредитования будет временными мерами и что впоследствии Банк России сделает денежно-кредитную политику «менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».

    «Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», – заметил в ответ Путин, передает ТАСС.

    Также глава государства отметил, что недоброжелатели России, вероятно, не ожидали, что российский банковский сектор сможет пройти все сложности, создаваемые извне. Так Путин отреагировал на слова Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», направленному против ВТБ, банк чувствует себя хорошо.

    «Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в конце октября Банк России на заседании совета директоров снова повысил ключевую ставку на два процентных пункта – до 15% годовых.

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    28 ноября 2023, 10:09
    Без света после шторма на Украине остаются почти 900 населенных пунктов

    Минэнерго Украины: Без света после шторма остаются 882 населенных пункта в 12 областях страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Обесточенными в результате сильного ветра и снегопадов остаются 882 населенных пункта в 12 областях Украины, сообщили в министерстве энергетики страны.

    В сообщении ведомства в Telegram говорится, что, по данным на 19.00 (20.00 мск) понедельника, в Одесской области без света остаются около 110 тыс. потребителей, в Киевской области – 15,8 тыс., в Николаевской – более 32 тыс., в Харьковской – 17 тыс., в Черкасской – 10,5 тыс., в Полтавской – 4,5 тыс., в Черниговской – 2,4 тыс., в Сумской – 2,3 тыс., в Кировоградской – почти 1 тыс. В Днепропетровской области полностью обесточены три населенных пункта, в которых зарегистрировано 150 потребителей.

    На подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой народной республики без электроснабжения остаются 154 населенных пункта и более 131 тыс. потребителей, Запорожской области – два населенных пункта и 280 потребителей, Херсонской области – восемь населенных пунктов.

    Как отмечал ранее экономист Иван Лизан, на Украине опасаются, что повреждения энергоинфраструктуры после шторма могут разрушить хрупкий баланс всей энергосистемы страны.

    В свою очередь политолог Лариса Шеслер подчеркивала, что Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, быстро справиться с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев, говорила она.

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    27 ноября 2023, 12:23
    Шторм повредил набережную в Сириусе

    Tекст: Ольга Никитина

    Набережная на федеральной территории Сириус получила повреждения в результате обрушившегося на регион штормового ветра, сообщили в местной администрации.

    В Сириусе затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка около ледовой арены «Шайба», подтоплен проспект Олимпийский, передает ТАСС сообщение администрации федеральной территории.

    Из-за шторма частично пострадала набережная, вход туда закрыт по соображениям безопасности, пляжи не работают, говорится в сообщении.

    На месте происшествий работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии.

    Ранее сообщалось, что в Сочи на море волнение достигает шести баллов, высота волн – 4 метра.

    Напомним, в Крыму и Севастополе решили ввести режим ЧС из-за шторма.

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    27 ноября 2023, 14:45
    Аксенов предположил, что произойдет с переданным Киеву скифским золотом

    Tекст: Ольга Иванова

    Скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России-24».

    Аксенов считает, что «ничего хорошего этой коллекции не светит», поскольку Киев подобные ценности размешал в частных коллекциях. Он также отметил, что «они будут реагировать только на силу, на решительные действия, соответственно, и действия, которые ведутся на опережение», передает ТАСС.

    Аксенов добавил, что решить вопрос с возвращением скифского золота в Крым можно только благодаря выполнению целей, которые были поставлены в рамках СВО.

    Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Украине, все элементы коллекции доставлены в Национальный музей истории Украины в Киеве.

    Ранее сообщалось, что киевская таможня приступила к оформлению скифского золота.

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