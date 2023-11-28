Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму

Синоптик: Обрушившийся на Крым шторм пришел из Средиземного моря

Tекст: Татьяна Косолапова

«26 и 27 ноября циклон перемещался с акватории Средиземного моря, дальше шел через запад Черного моря, попал на западные районы Крыма и очень быстро ушел на Европейскую территорию России. Сейчас его центр в районе Воронежа. Сейчас категория ОЯ (опасное метеорологическое явление) и ураганные ветры уже закончились», – говорит Любецкая.



Синоптик рассказывает, что этот циклон в первую очередь вызвал очень сильные ветры от 25 до 33 метров в секунду, а также ураганные ветры 33–40 метров в секунду. Она отмечает, что не ураганные ветры носили категорию ОЯ. Также прошли мощные осадки в виде сильного дождя и снега в горах Ай Петри и на Ангарском перевале.

«От осадков ущерба практически нет, однако сильный ветер принес немалые разрушения и вызвал шторм на море – 5,7 баллов у Херсонесского маяка и 3 балла в Евпатории, где волны захлестнули побережье, были подтоплены муниципальные образовательные учреждения Евпатории и город Саки. Последний раз такой ураганный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года», – заключила Любецкая.

Ранее стало известно, что Крым, Сочи и Запорожскую область одолела непогода, которая вызвала сильный шторм. В результате в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, из-за чего погибло более 500 морских животных. Также известно, что в результате штормового ветра погиб один человек. В регионе введенрежим ЧС.

Советник главы республики Олег Крючков рассказал, что масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, отметив, что такого в регионе не было никогда, передают РИА «Новости». «Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», – сказал Крючков.