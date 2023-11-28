Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.4 комментария
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о разрушениях, вызванных обрушившимся на регион штормом.
Аксенов в своем Telegram-канале написал, что сумма ущерба в настоящее время подсчитывается. Путин, заслушав доклад главы Крыма, поручил федеральному правительству выделить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры, говорится в сообщении.
По состоянию на утро вторника, в Крыму без электроэнергии остаются 93 тыс. человек. Работа 52 котельных из 125 обесточенных восстановлена, сообщил Аксенов, отметив, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
В МЧС России ранее сообщали, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено.