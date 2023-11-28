Крым и Кубань полностью восстановили энергоснабжение после шторма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлены, в Ростовской области вода сошла, на данный момент подтопленных населенных пунктов нет, на месте работают оценочные комиссии, передает РИА «Новости».

Как отчитались в ведомстве, из зон подтоплений Южного федерального округа были эвакуированы 995 человек, среди них 179 детей. В пунктах временного размещения на сегодня находится 91 человек, остальные предпочли остаться у родственников.

Добавляется, что в Крыму, Севастополе, ДНР, Краснодарском крае остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка. На месте работают около 3,5 тыс. спасателей и 1,2 тыс. единиц техники.

Напомним, в понедельник замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что полное восстановление электроснабжения в регионах РФ, пострадавших от непогоды, займет до трех дней.