В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.0 комментариев
Крым и Кубань полностью восстановили энергоснабжение после шторма
Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщили в МЧС.
Согласно сообщению ведомства, энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлены, в Ростовской области вода сошла, на данный момент подтопленных населенных пунктов нет, на месте работают оценочные комиссии, передает РИА «Новости».
Как отчитались в ведомстве, из зон подтоплений Южного федерального округа были эвакуированы 995 человек, среди них 179 детей. В пунктах временного размещения на сегодня находится 91 человек, остальные предпочли остаться у родственников.
Добавляется, что в Крыму, Севастополе, ДНР, Краснодарском крае остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка. На месте работают около 3,5 тыс. спасателей и 1,2 тыс. единиц техники.
Напомним, в понедельник замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что полное восстановление электроснабжения в регионах РФ, пострадавших от непогоды, займет до трех дней.