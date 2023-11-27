Названо число погибших из-за шторма на юге России

Количество погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в прокуратуре, труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося в воскресенье на юг России, в Керченском проливе погиб один моряк, еще один пострадал в порту Тамань.

Напомним, в воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды, власти ввели режим ЧС.