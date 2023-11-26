Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.12 комментариев
Мэр Львова потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду Украины»
Мэр Львова Садовой потребовал от властей Польши «положить конец позорной блокаде Украины»
Власти Польши должны положить конец «позорной блокаде», которую устроила группа «маргиналов», заявил мэр украинского Львова Андрей Садовой на польском языке.
Садовой возмутился тем, что «маргиналы» препятствуют поставкам, как он заявил, гуманитарных товаров на Украину, которая «защищает безопасность Европы». Этим сводится на нет «весь гигантский вклад» Польши в «победу Украины», заявил он. «Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде?» – заявил мэр Львова. Садовой считает, что цена блокады «слишком высока», передает РИА «Новости».
Напомним, польские перевозчики блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предложил подать в суд на Польшу, чтобы решить вопрос с блокадой границы и компенсировать убытки, которые несет бизнес.