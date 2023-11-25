Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.23 комментария
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за блокады границы
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предложил обратиться в Польшу в суд, чтобы решить вопрос с блокадой границы и компенсировать убытки, которые несет бизнес.
По его словам, необходимо «без разжигания ситуации» подавать в суд, чтобы бизнесу возместили все потери, передает ТАСС.
Также Чалый заявил, что вопрос разблокирования границ должен решаться не с Варшавой, а с Брюсселем, так как поляки сейчас нарушают договоренность между Украиной и ЕС.
Ранее Украина направила Польше протест после смерти водителя на КПП.