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Полиция начала розыск после видео с дракой в метро Москвы
Правоохранители в столице ведут розыск пассажиров метро, устроивших драку в вагоне, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.
Полицейские заметили видеозапись, распространяемую в Сети, на ней запечатлена драка двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что дерущихся пытались разнять другие пассажиры.
Ведется проверка, устанавливаются причастные к инциденту лица.
В октябре в столичном метро между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом.