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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    38 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    12 комментариев
    24 ноября 2023, 20:00

    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры

    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны, если они не совершили уголовных деяний, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный обозреватель Максим Кононенко. Ранее сообщалось, что на Эдуарда Шарлота возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

    «Шарлот, Моргенштерн, Милохин и им подобные – это маленькие дети. Они подвержены моментальной эмоции и не умеют экстраполировать текущий общегосударственный момент на будущее. Это такой юношеский максимализм. Они уезжают, и вдруг оказывается, что они там никому не нужны. Так появляются люди, которые понимают, что одним сжиганием паспорта или красивыми наколками на жизнь не заработаешь», – пояснил Максим Кононенко, политолог, музыкальный обозреватель.

    «Честно говоря, я бы с ними ничего не делал, если они не совершают уголовных деяний. Пусть их судьба будет уроком остальным. Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны. Сюда же можно отнести и эпидемию доносов, которой подвержены, на мой взгляд, такие же несостоятельные люди, как и те, кого они осуждают. Кстати, все это описано во множестве произведений русской классической литературы первой половины прошлого века», – напомнил собеседник.

    «О том, кто такой «певец» Шарлот, большинство россиян узнали только после его скандальной выходки. Я слышал одну его песню, вернее, видел клип, и моей реакцией был вопрос: это парень или девушка? Я не знаю, чем он знаменит. Это же касается Моргенштерна. Пусть они ездят куда хотят. И отправлять их в армию на перевоспитание тоже не нужно, потому что их там просто убьют. Но их можно отправить на заводы, пусть делают снаряды для передовой», – добавил эксперт.

    «Аудитории таких «музыкантов» – это в большинстве своем 15-летние девушки. Через три-четыре года эти девочки будут заняты совершенно иными делами. И появятся другие люди, которые будут интересны уже другим 15-летним девочкам, которые к этому моменту подрастут. Этот процесс бесконечен. И никто не вспомнит нынешних Шарлота, Моргенштерна, Милохина. Поэтому никакой солидаризации аудитории с данными персонажами тут нет, как нет и самого предмета вообще, на который государству стоило бы обращать внимание. Я, кстати, отчасти тоже работаю в этом жанре: утром написал, вечером – в корзину. Я к этому отношусь спокойно. И всех призываю к тому же», – резюмировал Кононенко.

    Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что на Эдуарда Шарлота – певца и блогера из Самары – СК по Самарской области возбудил три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», еще одно – по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

    Шарлот наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

    Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за злоключениями Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», – сказал представитель Кремля.

    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 08:53
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ

    Командир катера Черноморского флота Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна», старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб в ходе отражения одной из атак украинских морских дронов в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.

    Никитин, прощание с которым состоялось 20 ноября в Новороссийске, был казаком хуторского общества «Невский», передает РИА «Новости».

    В сообщении Черноморского казачьего округа говорится, что база Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована ночью четырьмя надводными катерами-камикадзе ВСУ. Их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин. Старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

    У Никитина остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. В округе заверили, что заботиться о семье погибшего героя будут не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО «Невский».

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    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

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    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    22 ноября 2023, 10:19
    Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»

    Разведчик ЦВО: Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

    Tекст: Ольга Никитина

    Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомета во время боя под Красным Лиманом с националистами «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал разведчик ЦВО с позывным Фокс.

    «Наступали-наступали они (спецподразделение «Азова», – прим. ВЗГЛЯД), но, грубо говоря, они здесь наступили в лужу», – сказал РИА «Новости» разведчик, добавив, что националисты пустили в ход танки, но машины были уничтожены. «Из нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым», – сообщил Фокс.

    По данным военных из группировки ЦВО, «азовцы» пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР). В Кременском лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и других киевских элитных подразделений. Некоторые из них оказались в окружении бойцов «Отважных» и после боя отступили.

    На этом участке линии соприкосновения ВСУ потеряли два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну единицу техники, которую не удалось опознать, возможно танк или БМП. «Азов» потерял 60 человек убитыми и ранеными.

    Ранее в среду сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов».

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    24 ноября 2023, 16:17
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за прошедшую неделю нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что в период с 18 по 24 ноября ВС России также нанесли высокоточные удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего вооруженных сил Украины. Поражены все назначенные объекты.

    На Купянском направлении Западная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю на отдельных участках и отразила 13 атак противника, сообщили в Минобороны. На данном направлении нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска Харьковской области. Украинская сторона потеряла более 305 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении отражено десять атак украинских штурмовых групп. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

    На Донецком направлении отражены 22 атаки противника, украинские военные потеряли более 1680 человек убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении российские силы вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Их потери за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

    Авиацией, ракетными войсками в течение недели уничтожены РЛС ЗРК С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Морской авиацией Черноморского флота уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 БПЛА.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 тыс. 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 572 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

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    23 ноября 2023, 18:28
    Зампред комитета по молодежной политике Петербурга получил ранение на СВО
    Зампред комитета по молодежной политике Петербурга получил ранение на СВО
    @ gov.spb.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иван Есипов, занимающий пост зампреда по молодежной политике Петербурга, находится в госпитале из-за ранения, полученного в зоне спецоперации, сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

    Восстанавливается боец в Петербурге, передает «Фонтанка» слова Бельского. По данным издания, на Есипова сбросил гранату беспилотник.

    Есипов отправился на СВО прошлой осенью, где стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.

    Коментарии (8)
    23 ноября 2023, 14:49
    ВС России поразили склад боеприпасов и узел связи ВСУ на аэродроме под Хмельницким
    ВС России поразили склад боеприпасов и узел связи ВСУ на аэродроме под Хмельницким

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живую силу и военную технику в 112 районах, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском отражена атака штурмовых групп 14-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й мехбригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки в этом же регионе. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две БМП и три пикапа. Также поражены польская САУ Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе н. п. Григоровка (ДНР). Также нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 95 человек, три БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, Krab польского производства и французская Caezar.

    На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Клещеевка (ДНР). Кроме того, в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. На этом направлении ВСУ потеряли до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, БМП и четыре пикапа. Кроме того, поражены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР) и 102-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера, а также американская артиллерийская система М777 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Работино Запорожской области. Общие потери противника на этом направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронемашин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.

    Кроме того, Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

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    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

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    22 ноября 2023, 11:15
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут одержать победу в военном конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.

    Издание напомнило слова украинского лидера о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны США, передает RT.

    Поэтому международные наблюдатели начали задумываться, способны ли ВСУ продолжать боевые действия. Также влияют на ситуацию публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорится в статье. 

    В публикации автор отметил, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Ранее Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

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    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    76 комментариев

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    22 ноября 2023, 12:09
    Против экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили дело о госизмене

    В отношении бывшего-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмедова возбудили дело о госизмене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

    Экс-тренера подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.

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