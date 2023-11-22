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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника
    В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем
    Мнения
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    8 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    26 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    27 комментариев
    22 ноября 2023, 03:18

    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники

    Полиция надела наручники на вернувшегося из Армении певца Шарлота в аэропорту в Петербурге

    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники
    @ Comedy Club/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Шарлот, который в Армении сжег российский паспорт, вернулся в Россию, полиция в аэропорту в Санкт-Петербурге надела на него наручники, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.

    На опубликованных кадрах, снятых в аэропорту Пулково, правоохранители уводят Шарлота в наручниках, передает РЕН ТВ.

    На данный момент процессуальный статус певца неизвестен, пишут «Аргументы и факты».

    Напомним, Шарлот рассказал, что создал новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России. Он просил у фанатов деньги на билеты в Россию.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

    Коментарии (26)
    21 ноября 2023, 10:05
    Выяснилось, как доставляют мигрантов к финской границе

    «Фонтанка»: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

    Tекст: Ольга Никитина

    За последние дни более 400 беженцев преимущественно из арабских стран прибыли в Финляндию из России, свидетельствуют данные финских пограничных служб. При этом желающих повторить этот «бросок» – на два порядка больше, пишут российские СМИ.

    Тысячи людей состоят в специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают возможность перебраться в Финляндию через российскую территорию. Еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно, пишет «Фонтанка».

    Издание указывает, что до границы беженцев «совершенно точно» доставляют на российских автомобилях, а после этого снабжают их велосипедами.

    Схема, которую советуют «бывалые», заключается в том, чтобы въехать в Финляндию и попросить убежища. «После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ», – приводит издание один из советов. В течение года тем, кто въехал, советуют попытаться уладить свою ситуацию.

    При этом по итогам наблюдения у российско-финской границы, а также после изучения чатов, в котором сирийцы, йеменцы, иракцы, марокканцы обсуждали, как им лучше добраться до Финляндии и получить в этой стране убежище, газета пришла к выводу о том, что никакого координируемого центра системы доставки беженцев до финской границы не существует. При этом отмечается, что есть бизнес на обслуживании беженцев, причем «оборот у него немаленький».

    Так, один арабский юрист, консультирующий своих земляков в одном из чатов, заявил изданию, что не видит никаких признаков спланированной акции по переправке беженцев в Финляндию. По его словам, российскими властями были задержаны многие люди, их вернули с окраин Санкт-Петербурга, а тех, у кого российские визы были просрочены, арестовали.

    Термин, часто возникавший в арабоговорящих чатах, – «мухариб» – дословно переводится как «торговец людьми». Речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Издание связалось с одним из таких «специалистов». Оказалось, что сим-карту для связи он использовал польскую, ездил на автомобиле с номерами ЕС, по-русски и по-английски не говорил, а арабским пользовался через Google-переводчик. В ходе общения выяснилось, что сам он турок.

    В Кремле ранее отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Хельсинки полностью закрыть границы между Россией и Финляндией.

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    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    21 ноября 2023, 17:40
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

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    21 ноября 2023, 16:35
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что название статьи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля идентично названию испанского эротического фильма 1970 года.

    «Обожаю эти феерические по глупости колонки и статьи, которые пишут некие группы за подписью тех, кто уже не то что писать, но и читать давно не может», – написала она в Telegram.

    По словам дипломата, «опусы Боррелей и Байденов ими даже не правятся». Статья Борреля об Украине называется «В центре бури» (In the eye of the hurricane).

    Захарова пояснила, что «In the Eye of the Hurricane» – это английское название эротического фильма 70-х годов «El ojo del huracan», снятого на родине Борреля в Испании. В год выхода фильма в прокат Боррелю было 24 года. «Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», – написала официальный представитель Министерства иностранных дел.

    Дипломат также привела сюжет фильма. «Молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» – иронично заключила Захарова.

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    21 ноября 2023, 16:27
    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25

    Авиаэксперт Гусаров объяснил, какие секреты СССР получили США в результате предательства летчика Беленко

    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полученный в 1976 году МиГ-25 был изучен противниками СССР как минимум с точки зрения противодействия, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя известия о кончине летчика-перебежчика Беленко в США.

    Американские СМИ сообщили, что два месяца назад в США «после скоротечной болезни» умер 76-летний Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Таким образом он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет.

    «Тогда МиГ-25 был передовым для нашей боевой авиации, а из-за Беленко такая секретная конструкция оказалась доступной специалистам нашего главного геополитического противника – США. Трудно сказать, что именно им удалось почерпнуть для себя, потому что это не разглашается. Не думаю, что они что-то могли перенять, но как минимум этот самолет был досконально исследован», – считает Гусаров.

    Он полагает, что полученный противниками МиГ-25 был изучен с точки зрения противодействия ВВС СССР. В те годы в авиации доминировал ближний маневренный бой. Соответственно, зная какие-то слабые места, точки, углы и подходы к этому самолету, в каких местах пилоту может быть неудобно, где слабые зоны, можно было смоделировать тактику боя. Кроме того, изучив конструкцию самолета, можно узнать и его сильные стороны. Например, понять, на каком расстоянии работает радар, а также где и какие материалы используются в конструкции.

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    21 ноября 2023, 05:25
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков

    Rzeczpospolita сообщила о нападениях украинцев на грузовики польских дальнобойщиков

    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    На границе Польши и Украины украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков камнями, сообщают СМИ.

    Так, у одной из фур оказались разбиты фары и стекла. Кроме того, были украдены аккумуляторы. На Украине подожгли полуприцеп с польскими номерами, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




    Результаты
    72 комментария


    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

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    21 ноября 2023, 12:25
    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

    Politico: Бывшая беженка Йешильгез может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывшая беженка Дилан Йешильгез, которая сменила уходящего премьер-министра Марка Рютте на посту лидера праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD), вскоре может стать первой женщиной на посту главы кабинета министров в истории Нидерландов, сообщили СМИ.

    Голландские избиратели, возможно, скоро получат «кого-то сильно отличающегося» от Рютте, пишет европейское издание газеты Politico.

    Йешильгез, занимающая в настоящее время пост министра юстиции Нидерландов, лидирует по результатам опросов общественного мнения в преддверии голосования, которое состоится в среду. Кроме того, ее ближайший соперник Питер Омцигт «дал понять», что не хочет получить высший пост, говорится в публикации.

    Politico называет Йешильгез «признанным трудоголиком» и отмечает ее «смекалистость» в отношениях с прессой: она мало говорит о том, каково быть женщиной в политике, неизменно в хорошем настроении на публике и полна энергии, несмотря на «жесткие», по ее словам, требования нынешней должности.

    Партия VVD, по данным издания, находится на первом месте по опросам после того, как Йешильгез сменила Рютте на посту лидера политической силы.

    Платформа Йешильгез – самой в прошлом беженки – заключается в обещании бороться с наплывом мигрантов. Она заявила, что в стране наблюдается «приток слишком большого количества людей». Речь идет не только о просителях убежища, но также о мигрантах-рабочих и иностранных студентах. Это, считает Йешильгез, только мешает помогать «настоящим беженцам».

    Politico добавляет, что победа VVD стала бы «чем-то исключительным». «Вряд ли есть примеры правящих партий, которые при смене руководства по-прежнему оставались бы крупнейшими», – говорится в публикации.

    Дилан Йешильгез родилась 18 июня 1977 года в Анкаре. Ее отец Юджел Йешильгез был профсоюзным деятелем в Турции. Бежал с семьей из страны после госпереворота в стране 12 сентября 1980 года. Добрался до Нидерландов в 1984 году, когда дочери было семь лет.

    Ранее политолог Федор Лукьянов рассказывал, что в Нидерландах за несколько дней до выборов царит переполох: крайне правая оппозиционная «Партия свободы» сравнялась по популярности с лидирующими либералами и может занять первое место.

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    21 ноября 2023, 21:57
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами

    Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка

    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    @ JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

    В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.

    Напомним, в феврале 2023 года сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Жители столицы Германии стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы, для которых танк стал способом высказать все, что они думают в отношении киевского режима. Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы, принесенные к танку.

    Позже в Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России – в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. В результате эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка.

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    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

    Коментарии (30)
    21 ноября 2023, 08:24
    Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

    Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

    В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

    Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.

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    21 ноября 2023, 11:12
    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов

    FT: ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе против дипломатов России

    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Европейского союза обсуждают возможность введения ограничений для российских дипломатов на передвижения в границах содружества, сообщили британские СМИ.

    С соответствующей инициативой выступила Чехия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times, добавляя, что этот пакет ограничений странам ЕС еще предстоит одобрить.

    Чехия мотивировала свое предложение тем, что под видом российских дипломатов по странам ЕС якобы перемещаются разведчики. Прага требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие путешествовать только внутри страны пребывания. При этом остальная часть Шенгенской зоны будет для них закрыта, передает ТАСС.

    Кроме того, Прага настаивает, чтобы у российских дипломатов в ЕС принимали только биометрические паспорта. В Чехии утверждают, что такие документы «сложнее подделать».

    Издание добавляет, что обсуждение находится на ранней стадии.

    Напомним, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает также меры против ядерного топлива для АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, кто выиграет от введения таких мер.

    Коментарии (18)
    21 ноября 2023, 04:28
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

    Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военный, который решает заниматься политикой, не должен «заниматься войной», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отверг идею переговоров с Москвой.

    Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

    Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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