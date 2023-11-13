В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Певец Шарлот попросил у фанатов деньги на билеты в Россию
Певец Шарлот, ранее сжегший свой паспорт на камеру, в соцсетях попросил у поклонников денег на билет в Россию.
Он рассказал, что создал новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России, сообщает «360» в Telegram-канале.
«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», – написал музыкант.
Ранее певица Алла Пугачева посетила Россию, артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. Черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой был замечен в Твери. 5 ноября певица покинула Россию. Пугачева записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, рассказал основатель студии и звукорежиссер Игорь Лалетин.