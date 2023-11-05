Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.3 комментария
СМИ: Пугачева покинула Россию
Шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) опубликовал совместную фотографию с певицей Аллой Пугачевой из латвийской Сигулде, сообщили СМИ.
Галкин в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) отметил солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде, передает РИА «Новости».
Когда на самом деле было снято фото – неизвестно.
Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой заметили в Твери местные жители. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом