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    Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    Китай и США поспорили из-за панголинов
    СМИ: Россия поставила под удар базы США в Тихом океане
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать Leopard 2 под Авдеевкой (видео)
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    22 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 13:54

    СМИ: Пугачева покинула Россию

    Tекст: Валентина Григоренко

    Шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) опубликовал совместную фотографию с певицей Аллой Пугачевой из латвийской Сигулде, сообщили СМИ.

    Галкин в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) отметил солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде, передает РИА «Новости».

    Когда на самом деле было снято фото – неизвестно.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой заметили в Твери местные жители. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Признан(а) в РФ иностранным агентом

    5 ноября 2023, 00:59
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи

    В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи

    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    @ Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.

    В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.

    Коментарии (34)
    5 ноября 2023, 05:54
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве

    Бывший советник Кучмы Соскин обвинил нынешние власти Украины в госперевороте

    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    @ Dominika Zarzycka/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешние власти Украины совершили антиконституционный переворот, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил, что Верховная рада «разгромлена», а фракции Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – «растоптаны». По его словам, в «парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение».

    Как заявил Соскин, произошла «узурпация власти». Он объявил офис президента Украины антиконституционным органом. По его словам, простая «канцелярия» лишает граждан Украины их прав. Он считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому нужно объявить импичмент, но этого не делают, так как Украина стала страной «стационарного бандита», передает РИА «Новости».

    Напомним, Соскин заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 15:43
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

    Владимир Путин рассказал, что ему понравился Луганск

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общения с представителями общественных организаций на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о Луганске, назвав его хорошим городом.

    Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Кроме того, одна из участниц встречи на Красной площади из Запорожской области поблагодарила главу государства за решение о начале специальной военной операции.

    «Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать», – цитирует RT президента.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

    Коментарии (15)
    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (13)
    5 ноября 2023, 00:30
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным

    ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении

    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».

    В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.

    Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (17)
    4 ноября 2023, 17:48
    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»

    Политолог Носович: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»

    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Грузии начали «прижимать» финансируемые американские НКО, потому что Вашингтон решил устроить «Евромайдан» в Тбилиси по своей методичке. Такое выразил мнение политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    В своем Telegram-канале он указал, что для Тбилиси выбран «классический оригинальный рецепт» «Евромайдана», со сценарием – один в один.

    По мнению политолога, в конце ноября Еврокомиссия вынесет решение о несоответствии Грузии критериям членства в ЕС. При этом «прокачанная к тому времени западными тренингами и грантами сеть НПО и СМИ выведет на проспект Руставели собранную за это время в соцсетях «паству» – прогрессивных грузин, которых якобы «путинисты во власти лишили европейского выбора».

    «Политически Майдан страхуют: извне – США и ЕС, изнутри – оппозиция сидящего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в парламенте«, – написал Новович, указав в основных требованиях выпустить Саакашвили, избавиться от «агентов Кремля« в правительстве и вернуться «на европейский путь».

    По словам политолога, Грузии приготовили «канонический рецепт «Евромайдана», предполагающий «звиряче побиття», что должен обеспечить представитель заговора во власти.

    При этом, как указывает Носович, становится понятным, на кого возложена финальная часть операции, а именно переход от мирного протеста к прямому насилию, штурмовикам, баррикадам, сожжению силовиков, то есть к вооруженному перевороту.

    Политолог добавил, что «в майданных делах» никуда без Киева.

    «Режим Владимира Зеленского – как бешеная собака: ищет, кого покусать по обширному периметру российских границ, чтобы открыть Москве второй фронт», – сказал он, подчеркнув, что в этой связи дестабилизация Грузии с перспективой новой атаки на Южную Осетию и Абхазию подходит идеально.

    «Удивительно, что власти Грузии попытались бороться. Какие-то ментальные сдвиги на постсоветском пространстве все-таки происходят», – заключил главред аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт.

    Ранее мэр грузинской столицы и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что непредоставление ЕС статуса кандидата Грузии в 2022 году произошло из-за политической подоплеки. В частности, Каладзе увидел в этом попытку устроить в Грузии переворот и свержение власти.

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    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

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    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

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    4 ноября 2023, 20:57
    Патриарх рассказал, кто помог вернуть Казанскую икону Божией матери

    Патриарх Кирилл: Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери

    Tекст: Вера Басилая

    Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери, он много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Глава РПЦ заявил, что ранее считавшаяся утерянной икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди.

    «В какой-то момент икона была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку... искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи», – приводит РИА «Новости» слова патриарха.

    По словам предстоятеля, люди, в руках которых ранее была икона, не считали ее настоящей: она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других подарочных работ. Патриарх Кирилл заявил, что рассматривая иконы, «обрел вот этот образ» и сначала подумал, что икона – очень искусно сделанная подделка.

    Между тем, уточняется, что найденный главой РПЦ образ – Московская Казанская икона Божией Матери – ранняя копия явленной в Казани иконы XVI века, ее утратили в 1918 году. Сам же оригинал иконы, похищенной в 1904 году в Казани, так и не нашли. По версии следствия, она была сожжена вором в печи.

    Ранее патриарх доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до своего исчезновения, и совершил перед ней молебен.

    Напомним, глава РПЦ представил подлинник иконы «Московской Казанской иконы Божией матери» во время богослужения в Успенском соборе Кремля.

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    4 ноября 2023, 20:30
    Американист: Неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе

    Американист Дудаков рассказал о последствиях сумбурного визита Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Олег Исайченко

    Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку вновь оказалось сумбурным, отметил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Блинкен попытался устроить «договорянки о дэескалации», однако после визита госсекретаря в Ливан гражданам США рекомендовали покинуть эту страну.

    «Также сейчас проходят ожесточенные переговоры с Ираном о неучастии «Хезболлы» в конфликте, которыми заведует Джейк Салливан. К ним подключится и новый посол США в Израиле – имевший опыт общения с Ираном. Блинкен же пытается урвать у них лавры «замирителя» «Хезболлы» – но в целом безуспешно. И неясно, что Иран может потребовать взамен, кроме разморозки активов», – уточнил эксперт.

    «Тяжело идут переговоры и с Турцией – учитывая связи Анкары с ХАМАС. Здесь Вашингтону вновь придется идти на уступки. В Турции как минимум ждут новых траншей от МВФ, поставок истребителей F-16 и комплектующих. А также зеленого света на разработку газовых месторождений в Средиземном море, за которые бьется и Греция», – напомнил американист.

    «Но протащить это в Конгрессе, где сильно греческое лобби, будет очень сложно. Усугубляет ситуацию и усиливающийся раскол в Вашингтоне. Пока Блинкен мотается по Ближнему Востоку, его собственные аппаратчики вовсю обвиняют Белый дом в попустительстве «геноциду палестинцев», – добавил политолог.

    «В то же время падчерица Камалы Харрис вовсю собирает деньги на помощь Палестине, пока сама Харрис пытается лавировать, выражая симпатии палестинцам, но без критики Израиля. А Конгресс остается в жестком клинче с Белым домом. Неудивительно, что потуги Блинкена в основном заканчиваются ничем, а переговорные позиции США чуть ли не каждый день слабеют», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников. Кроме того, Накануне заявил, что израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    5 ноября 2023, 04:29
    Китай и США поспорили из-за панголинов

    Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на требования Байдена по панголинам

    Китай и США поспорили из-за панголинов
    @ Wang Haibin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал от США не использовать тему панголинов для того, чтобы нанести ущерб репутации Пекина.

    Глава американского государства Джо Байден выразил намерение спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями и потребовав прекращения импорта единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Байден требует не использовать их в медицинских целях, передает РИА «Новости».

    Байден хочет «полного закрытия внутреннего рынка» Китая для торговли панголинами, чешуя которых используется в «традиционной медицине». Также Байден требует соответствующим образом изменить «национальный перечень медицинских препаратов, разрешенных к применению».

    Лю Пэнъюй заявил, что Пекин «категорически возражает против попыток» испортить репутацию Китая, используя панголинов. Пресс-секретарь заверил, что китайская сторона выполняет обязательства по защите панголинов и принимает прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.

    Напомним, панголинов называли в качестве промежуточных хозяев коронавируса. Панголины – это отряд плацентарных млекопитающих, их тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, которые черепицеобразно налегают друг на друга. Панголины живут в открытых местностях и в тропических лесах, ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, ей приписывают лечебные свойства.

    Коментарии (7)
    5 ноября 2023, 12:45
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного

    NYT: Разногласия между Зеленским и Залужным сыграют на руку России

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет The New York Times.

    «По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного», – отмечают в The New York Times.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.


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    5 ноября 2023, 06:58
    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»

    АПЛ «Император Александр III» успешно выполнила пуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке

    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новая атомная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что ракетная стрельба была осуществлена в «штатном режиме из подводного положения», а «головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район». Пуск МБР стал последним пунктом государственных испытаний, далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав ВМФ, передает ТАСС.

    В конце декабря 2022 года в Северодвинске подводный крейсер модернизированной серии проекта 955А («Борей-А») «Император Александр III» был спущен на воду. «Император Александр III» – седьмой ракетоносец этой серии.

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    4 ноября 2023, 15:39
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам

    Украинский эксперт: Россия имеет семикратное преимущество над ВСУ по FPV-дронам

    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По FPV-дронам Россия имеет преимущество над ВСУ примерно в семь раз, при этом по дронам DJI Mavic между сторонами сохраняется паритет, сообщил украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

    По его словам, Украина наращивает производство дронов. Однако открытым остается вопрос, как долго страна сможет выдержать этот темп с учетом санкций Китая на комплектующие беспилотников, заявил эксперт украинскому порталу «Молния».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о жалобах украинских военных и западных СМИ на то, что Россия добивается господства в технологиях производства и применении БПЛА. В результате активное использование дронов позволяет ВС РФ менять сценарий боевых действий в свою пользу.

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    5 ноября 2023, 02:59
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    У резиденции Нетаньяху в Кесарии прошла акция с требованием отставки премьера Израиля

    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, сообщили СМИ.

    Участники акции протеста считают, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль, «из-за него» жители Израиля «платят ужасную и кровавую цену», передает RT со ссылкой на Haaretz.

    Общественная акция в поддержку семей заложников, удерживаемых ХАМАС, также прошла в Тель-Авиве, в ней приняли участие несколько тысяч человек. Обращаясь к ним, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что Нетаньяху должен сделать все возможное, чтобы вернуть заложников, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, как сообщают СМИ, президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении ХАМАС на Израиль.

    Коментарии (11)
    Главное
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
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    Политолог объяснил новый виток масштабных протестов в Вашингтоне
    СМИ: Пугачева покинула Россию

    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет

    На ВДНХ началось одно из самых масштабных мероприятий последних лет – свои двери распахнула выставка-форум «Россия». В ней участвуют все регионы страны, а также министерства и топ-компании. Их цель – показать свои лучшие достижения с начала века. В чем еще заключаются особенности этой выставки и почему организаторы рекомендуют посетить ее несколько раз? Подробности

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    В Европе сменились «понимающие Россию»

    Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы. После начала СВО голоса этих людей почти не звучат. Однако внезапно все больше таких заявлений стало появляться в другой крупнейшей стране ЕС. Почему? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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