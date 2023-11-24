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МЧС предложило ввести дополнительный выходной для россиян
РБК: МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций россиянам следует предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, с таким предложением выступило МЧС, разработавшее соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
В пояснительной записке к законопроекту, которое подготовило ведомство, говорится, что гражданам нужно свободное время для решения семейно-бытовых вопросов в случаях, когда они сталкиваются с трудной жизненной ситуацией в результате стихийных бедствий или техногенных аварий. Людям нужно восстанавливать документы и условия жизнедеятельности, пишет РБК.
МЧС предлагает установить ряд льгот для россиян, пострадавших от ЧС. В том числе дополнительный выходной с сохранением средней зарплаты и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты. При этом планируется закрепить право работодателя организовать процесс предоставления сотруднику выходного и отпуска «без ущерба производственному процессу», чтобы защитить интересы «как граждан, так и работодателей».
В материалах к законопроекту приводятся данные, согласно которым в период с 2018 по 2022 год на территории России было зарегистрировано 1,49 тыс. чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 513 тыс. человек. В год более 30 тыс. работникам может потребоваться дополнительный оплачиваемый выходной день, в том числе почти 9,5 тыс. сотрудникам бюджетных учреждений, уточняет ведомство.