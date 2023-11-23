«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?6 комментариев
Годовщина «революции роз» отмечена в Грузии глубинным противостоянием политических сил
Правящая «Грузинская мечта» и саакашвилевское «Единое национальное движение» кардинально по-разному отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».
Он также напомнил о том, что при Саакашвили Грузия потеряла 20% территорий в результате войны-2008 с Россией.
Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом».
Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».
В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.
Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.
По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.
Примечательно, что как гражданин иностранного государства Саакашвили не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.