  • Новость часаУмер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства
    Морская пехота США приготовилась к высадке на берег Финского залива
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    Польские фермеры поддержали блокирование границы с Украиной
    Норвегия вслед за Финляндией захотела закрыть границу с Россией
    Российские блогеры и СМИ столкнулись с новой волной блокировок в Google
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    20 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    24 комментария
    23 ноября 2023, 10:20

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (68)
    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 11:15
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут одержать победу в военном конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.

    Издание напомнило слова украинского лидера о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны США, передает RT.

    Поэтому международные наблюдатели начали задумываться, способны ли ВСУ продолжать боевые действия. Также влияют на ситуацию публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорится в статье. 

    В публикации автор отметил, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Ранее Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

    Коментарии (8)
    23 ноября 2023, 09:59
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего, задержала ФСБ в Воронеже.

    В ведомстве сообщили, что была пресечена противоправная деятельность причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже против высокопоставленного российского военнослужащего (имя которого не называется) гражданина Украины 1995 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В данный момент подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

    Как отметили в ФСБ, в сентябре прошлого года в Харьковской области мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а затем был направлен в Россию.

    Украинские кураторы поставили ему задачу выяснить адрес проживания российского военнослужащего и убить его, заложив взрывное устройство.

    У задержанного изъяли начиненное поражающими элементами СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте, два детонатора, механизм удаленного приведения в действие взрывного устройства, а также поддельный паспорт гражданина РФ.

    В ведомстве добавили, что для конспирации преступник использовал велосипед и форменную одежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

    Следственным отделом УФСБ по Воронежской области было возбуждено дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ в составе организованной группы). Сейчас решается вопрос о переквалификации дела на ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

    Фигурант находится под арестом.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2023, 08:16
    Солдаты ВСУ пожаловались на новую напасть

    Japan Times: Солдаты ВСУ страдают от нашествия мышей в окопах

    Tекст: Ольга Никитина

    В окопах украинских солдат в этом году гораздо больше мышей, чем в прошлом, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink, пишут японские СМИ.

    Военнослужащий Дмитрий рассказал изданию Japan Times, что прошлой зимой не видел ни одной мыши, однако этой осенью и в начале зимы «их просто толпы». Солдат рассказал, что животные прогрызли его новый свитер, передает РИА «Новости».

    Командир подразделения Владимир в свою очередь рассказал, что мыши портят проводку в окопах, в том числе от них страдают терминалы спутникового интернета Starlink.

    Журналист Эммануэль Пешо обратил внимание, что украинцы ловят грызунов, которые в окопах пытаются согреться и найти еду, на липкие ловушки.

    Также он добавил, что новые проблемы для ВСУ создает опадение листвы, поскольку российским беспилотникам проще заметить украинские позиции.

    Ранее украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 11:05
    Федерация гимнастики Украины начала расследование высказывания Никольченко о Польше

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело из-за высказывания гимнастки Влады Никольченко, сообщила пресс-служба организации.

    Девушка в соцсети ранее заявила, что «ненавидит» Польшу и живущих в стране людей, передает ТАСС.

    Никольченко 20 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

    Ранее политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович заявил, что польскому и украинскому народам объективно не получается быть вместе.

    Коментарии (3)
    23 ноября 2023, 00:51
    Польские фермеры решили присоединиться к блокированию границы с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские фермеры решили с четверга присоединиться к блокированию границы с Украиной, сообщила администрация приграничного населенного пункта Медыка.

    Отмечается, что протест продлится с 23 по 26 ноября на пограничном переходе на национальной дороге DK 28, передает РИА «Новости».

    Через пункт в этот день будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы. Фермеры выступают против дешевого продовольствия из Украины. При этом они также солидарны с протестующими водителями.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2023, 08:03
    В Аргентине раскрыли детали переговоров Милея и Зеленского

    Избранный лидер Аргентины Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил принять в южноамериканской стране конференцию по украинскому урегулированию, сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

    Мондино, которая, как ожидается, займет должность главы МИД Аргентины, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный», передает ТАСС.

    Политолог Виктор Хейфец ранее говорил, что политика нового президента Аргентины может негативно сказаться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.

    Коментарии (5)
    22 ноября 2023, 13:51
    Приложение «Радар.НФ» установили более 300 тыс. россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Более 300 тыс. россиян установили приложение «Радар.НФ», разработанное «Народным фронтом» для экстренного реагирования на вражеские беспилотники или диверсионные группы.

    Приложение позволяет людям отправлять в ответственные федеральные структуры сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах. Оно доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.

    Для работы в приложении необходимо авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции: направить мобильное устройство в сторону направления объекта; выбрать тип объекта; нажать кнопку «Сообщить»; сделать фото объекта.

    Так, приложением уже пользуется тренер по парусному спорту спортивной школы олимпийского резерва №1 города Севастополя Лилия Самохина. Ранее она сообщала о неопознанных объектах по радиосвязи, но теперь пользуется «Радаром.НФ».

    «Когда были крейсерские соревнования «Кубок Крыма», мы шли по южному берегу и обнаружили какой-то неопознанный объект. Сообщили об этом по 16-му каналу радиосвязи, и через какое-то время действительно подтвердилось, что это был какой-то объект, который потом уничтожили. На детских тренировках, слава богу, ничего подобного не происходило: мы ничего не обнаруживали в нашей бухте, пока все спокойно. Но, конечно, нужно всегда быть бдительными», – сказала Самохина.

    Заправщик на АЗС в Крыму Константин Картушин в свою очередь рассказал, что приложение «Радар.НФ» помогает ему быть начеку во время ночных и утренних смен. Работая в такое время, Константин осознает повышенную угрозу незаметного приближения беспилотников. «Работаем на АЗС, поэтому здесь – зона риска, опасность выше. С «Радаром» чувствуешь себя увереннее, потому что можно сразу передать информацию. Поэтому в конечном итоге ощущается большая безопасность», – сказал он.

    Приложение также рекомендует своим сотрудникам и волонтерам Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности г. Москвы. А в Ленобласти местные власти включили «Радар.НФ» в список рекомендуемых инструментов для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В Смоленске приложение стало частью программы обучения специалистов службы гражданской защиты.

    Глава проекта разработки приложения «Радар.НФ» «Народного фронта» Михаил Камышев сообщил, что сейчас разработчики сосредоточились на увеличении функциональности и удобства использования. «Среди ключевых нововведений – улучшенная система ручной калибровки компаса, позволяющая точнее определять направление движения вражеских БПЛА. Эта функция особенно важна в условиях городской застройки, где помехи могут влиять на точность стандартных компасов в смартфонах», – сказал он.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 13:23
    Песков прояснил вопрос о помиловании за участие в СВО

    Песков: Пересмотра условий помилования за участие в СВО не было

    Tекст: Ольга Никитина

    В России не менялись критерии помилования осужденных за участие в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вопрос, будут ли пересматривать условия помилования участников резонансных преступлений, Песков сообщил, что в настоящее время списки помилованных «очень пристально изучают».

    Речь, по его словам, идет об условиях помилования, которое можно заслужить пребыванием на передовой в течение определенного времени и участием в штурмовых группах. «Каких-то пересмотров на этот счет не было», – приводит его слова ТАСС.

    Поводом для вопроса стали сообщения СМИ о помиловании участника «секты сатанистов» из Ярославля Николая Оголобяка.

    Ранее Песков говорил, что существует определенная практика помилования, общественный резонанс уголовных дел не является поводом для исключений из нее осужденных за участие в специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркивал, что осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 15:44
    Российские силы отразили три атаки штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

    Минобороны: Российские силы отразили три атаки штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

    Российские силы отразили три атаки штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    Также на этом направлении в районе Работино нанесено поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Под Купянском «Западная» группировка войск отразила атаку штурмовой группы 14-й мехбригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка Харьковской области. Украинские националисты потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. За сутки украинские военные потеряли до 65 человек и два пикапа.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 24-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Ленинское (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки, Курдюмовки (ДНР). Общие потери ВСУ составили до 115 человек убитыми и ранеными, два БТР, столько же автомобилей и гаубица «МСТА-Б».

    На Южно-Донецком направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). До 60 боевиков ВСУ были убиты или получили ранения, также ВСУ потеряли две БМП и два авто.

    На Херсонском направлении российскими военными нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах н. п. Ивановка и Змиевка Херсонской области. Суточные потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.

    Российские авиация, беспилотники, ракетные войска, артиллерия уничтожили за минувшие сутки склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, ЗРК С-300, а также поразили живую силу и технику в 127 районах.

    Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Воздвиженки (ДНР). Также уничтожены 45 украинских БПЛА в районах н. п. Марьинка (ДНР), Верхнекаменка, Меловатка ЛНР, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 95 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 539 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 507 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

    Утром в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 11:19
    Здание завода повреждено на подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Получило повреждение здание завода на подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Здание завода, находящееся на подконтрольной Киеву части Херсонской области, получило повреждение, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

    Завод расположен в Бериславском районе, где ранее была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти два часа, передает ТАСС.

    В начале ноября Прокудин также сообщал о повреждении завода в Бериславском районе.

    Коментарии (2)
    22 ноября 2023, 23:52
    Суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу суд на Украине рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры.

    О заседании суда сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. Он уточнил, что заседание состоится в 12.00 (13.00 мск) в Северном апелляционном хозяйственном суде, передает РИА «Новости».

    Ранее Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2023, 08:41
    ВСУ попытались компенсировать нехватку артиллерии НАТО ударными дронами

    Марочко: ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии НАТО у Кременной ударными дронами

    Украинские войска на Краснолиманском направлении пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из натовских орудий применением ударных беспилотников, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «В районе Кременной (ЛНР) есть тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины (ВФУ) ударных беспилотников параллельно со снижением артиллерийского огня натовскими орудиями», – цитирует Марочко РИА «Новости»

    С той же целью ВФУ также усилили обстрелы из стрелкового оружия и БМП.

    Как отметил Марочко, ВСУ пытаются сохранить боевой потенциал находящихся в данном районе подразделений.

    Кроме того, он рассказал, что после окончания осенней распутицы и установления минусовых температур ВСУ на Купянском направлении вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами. «В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР», – пояснил он.

    Ранее эти участки не представляли угрозы для ВСУ из-за распутицы и болотистой местности.

    Накануне сообщалось, что украинские боевики пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у Кременной. В местном лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и киевских элитных подразделений.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2023, 09:29
    Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге

    Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге

    В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры, заявил председатель местного облсовета Николай Лукашук.

    «Ночью в раздался взрыв (из-за попадания) ракеты по объекту инфраструктуры», – написал Лукашук у себя в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Украинский политолог Скачко отмечал, что успехи России в зоне СВО дадут мощный импульс протестам на Украине. Кроме Кривого Рога, акции прошли в Одессе, Львове, Житомире и Хмельницком.

    Коментарии (0)
    Главное
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ
    Госпитализированы девять эвакуированных из сектора Газа россиян
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    На границе США и Канады взорвался суперкар за 300 тыс. долларов
    Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами

    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес

    Бюджет в этом году получит на целых 4 трлн рублей налоговых поступлений больше. И произойдет это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом. Именно несырьевой сектор смог поддержать российскую экономику в этот непростой для нефтяников год. Как это удалось? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

    Перейти в раздел

    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства

    Пакистан намерен в ближайшее время вступить в БРИКС. Эта организация становится все более популярной среди самых разных стран мира, однако вступление в нее крупной исламской и ядерной державы могут не поддержать другие участники объединения. В частности – Индия. Удастся ли России устранить противоречия между Исламабадом и Нью-Дели и какие практические выгоды может принести Москве вступление Пакистана в БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............