Названы самые распространенные фейки в России в 2023 году

Согласно свежему исследованию АНО «Диалог Регионы» (организатор форума и один из ведущих в стране операторов по борьбе с недостоверной информацией), которое на пленарной сессии форума представил генеральный директор организации Владимир Табак, по сравнению с 2021 годом суммарное количество копий фейковой информации выросло в 8 раз, а уже к концу 2023 года количество копий фейков может составить 12,5 млн, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 миллионов. При этом число уникальных фейков в этом году сопоставимо с прошлым – около 4 тыс. единиц. Исследование также показало, что наиболее часто с фейковым контентом взаимодействуют мужчины от 40 лет, при этом распространяют фейки преимущественно женщины старше 60 лет.

В топ-5 фейков 2023 года, рассказал Табак, вошли ложные материалы о взрывах и атаках на Крымский мост, сообщения о проникновении ДРГ в приграничных районах Курской и Белгородской областей, слухи о блокировке YouTube и мессенджеров, сведения о якобы тотальном переходе на цифровой рубль и запрете на отказ от сдачи биометрических данных, а также фейки о том, что бесплатные медицинские услуги станут платными. Совокупно эти фейки набрали 617,2 млн просмотров в медиаполе.

«Наша главная задача – это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения – угрозу жизнедеятельности граждан. Поэтому мы совместно с партнерами развиваем фактчекинговые сети по всей стране, активно привлекаем к этому процессу медиа и студентов. Чем больше фактчекеров, тем больше у нас легитимных оснований признавать те или иные материалы недостоверными», – подчеркнул Табак.

Начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что в 2023 году сократилась средняя продолжительность жизни фейка. Также спикер обратила внимание на важность борьбы с новой угрозой – дипфейками, с помощью которых злоумышленники пытаются дестабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране. В Китае, по словам Татьяны Матвеевой, c недавних пор действует специальный закон, обязывающий компании и креаторов маркировать любой генеративный ИИ-контент, а в скором времени создателей дипфейков из Поднебесной могут обязать присваивать уникальный идентификационный номер каждому синтезированному медиапродукту.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что на данный момент лишь 37% жителей России знакомы с понятием «дипфейк» – пользователи только начинают усваивать термин и пока не осведомлены о всем спектре потенциальных угроз этой технологии. При этом в стране есть технологические решения, способные успешно противостоять дипфейкам. Среди них – разработанная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир», точность результатов которой на III квартал 2023 года составляет 81%.