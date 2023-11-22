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Приложение «Радар.НФ» установили более 300 тыс. россиян
Более 300 тыс. россиян установили приложение «Радар.НФ», разработанное «Народным фронтом» для экстренного реагирования на вражеские беспилотники или диверсионные группы.
Приложение позволяет людям отправлять в ответственные федеральные структуры сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах. Оно доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.
Для работы в приложении необходимо авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции: направить мобильное устройство в сторону направления объекта; выбрать тип объекта; нажать кнопку «Сообщить»; сделать фото объекта.
Так, приложением уже пользуется тренер по парусному спорту спортивной школы олимпийского резерва №1 города Севастополя Лилия Самохина. Ранее она сообщала о неопознанных объектах по радиосвязи, но теперь пользуется «Радаром.НФ».
«Когда были крейсерские соревнования «Кубок Крыма», мы шли по южному берегу и обнаружили какой-то неопознанный объект. Сообщили об этом по 16-му каналу радиосвязи, и через какое-то время действительно подтвердилось, что это был какой-то объект, который потом уничтожили. На детских тренировках, слава богу, ничего подобного не происходило: мы ничего не обнаруживали в нашей бухте, пока все спокойно. Но, конечно, нужно всегда быть бдительными», – сказала Самохина.
Заправщик на АЗС в Крыму Константин Картушин в свою очередь рассказал, что приложение «Радар.НФ» помогает ему быть начеку во время ночных и утренних смен. Работая в такое время, Константин осознает повышенную угрозу незаметного приближения беспилотников. «Работаем на АЗС, поэтому здесь – зона риска, опасность выше. С «Радаром» чувствуешь себя увереннее, потому что можно сразу передать информацию. Поэтому в конечном итоге ощущается большая безопасность», – сказал он.
Приложение также рекомендует своим сотрудникам и волонтерам Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности г. Москвы. А в Ленобласти местные власти включили «Радар.НФ» в список рекомендуемых инструментов для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В Смоленске приложение стало частью программы обучения специалистов службы гражданской защиты.
Глава проекта разработки приложения «Радар.НФ» «Народного фронта» Михаил Камышев сообщил, что сейчас разработчики сосредоточились на увеличении функциональности и удобства использования. «Среди ключевых нововведений – улучшенная система ручной калибровки компаса, позволяющая точнее определять направление движения вражеских БПЛА. Эта функция особенно важна в условиях городской застройки, где помехи могут влиять на точность стандартных компасов в смартфонах», – сказал он.