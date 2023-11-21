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Страны Персидского залива выдвинули условие финансовой помощи Газе
Kan: Страны Персидского залива готовы финансово помочь Газе, но при условии реформ в ПНА
Страны Персидского залива после окончания конфликта в секторе Газа могут оказать анклаву финансовую помощь, но при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщили израильские СМИ.
По данным телерадиокомпании Kan, арабские страны Персидского залива в том числе ждут смены палестинского руководства. Как утверждает израильская гостелерадиокомпания, союзники Палестины уже неоднократно вкладывались в восстановление Газы после операций, проведенных Армией обороны Израиля, и теперь опасаются, что их инвестиции вновь окажутся напрасными, передает ТАСС.
Вторым условием для финансовой помощи анклаву, как сообщает Kan, стало согласие Израиля на принятие дорожной карты урегулирования «палестинского вопроса».
Сообщается, что оказать помощь в восстановлении Газы страны Персидского залива призывали высокопоставленные чиновники из других стран, в том числе американские.
11 ноября глава Палестины Махмуд Аббас сообщал, что власти страны готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.