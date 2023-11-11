До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
В Палестине заявили о готовности провести всеобщие президентские выборы
Глава Палестины Аббас готов провести выборы на всех территориях и в Иерусалиме
Власти Палестины готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме, заявил глава Палестины Махмуд Аббас на внеочередных саммитах лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.
Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, для осуществления деятельности на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа, передает РИА «Новости».
Он потребовал предоставления международных гарантий и графика решения проблемы палестинских беженцев, проживающих, в том числе за рубежом.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.
В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.