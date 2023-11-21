Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой

Секретарь СНБО Украины Данилов выразил недовольство требованиями некоторых «партнеров» начать переговоры с Москвой

Tекст: Антон Антонов

Такие «дискуссии», по словам Данилова, «активизировались среди отдельных партнеров». Они заявляют о «необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами» по вопросам вооруженного конфликта, «прекращения огня и так далее». Данилов объясняет это страхом ряда союзников Украины перед Россией, передает ТАСС.

Сам Данилов утверждает, что отношение Запада к России должно измениться, иначе через 15–20 лет следует ожидать возникновение «новой оси», которая объединит не только КНДР, Китай, Иран и Россию, но и некоторые государства Европы. Также он сказал, что понимает различия в целях Киева и отдельных стран Запада в вопросе Крыма. По его мнению, тезис о «возвращении» Крыма является «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

Напомним, настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается».