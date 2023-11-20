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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    52 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    20 ноября 2023, 02:53

    Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в «Домодедово»

    МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в «Домодедово»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в «Домодедово», из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщает МЧС России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

    Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

    В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

    Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

    Коментарии (36)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

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    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

    Коментарии (6)
    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

    Коментарии (13)
    19 ноября 2023, 17:07
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Захваченное йеменскими хуситами судно не имеет отношения к Израилю, в составе его экипажа нет граждан еврейского государства, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Корабль не является израильским, он покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем, в числе которого нет израильтян, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath заявил о захвате израильского судна хуситами в Аденском заливе.

    Коментарии (9)
    19 ноября 2023, 07:49
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    Tекст: Валентина Григоренко

    У резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии прошла акция с требованием его отставки, сообщили СМИ.

    Как пишет Yedioth Ahronoth, толпы демонстрантов возложили на Нетаньяху и его правительство ответственность за кризис с заложниками, захваченными боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Отмечается, что демонстранты размахивали израильскими флагами и показывали фотографии похищенных радикалами людей. «Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху», «Биби, время истекает – народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?» – гласили плакаты в руках протестующих на акцию.

    В среду сотни родственников израильских заложников, которые были похищены палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60-70% общественности в стране.

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    19 ноября 2023, 03:33
    В МЧС назвали число эвакуированных за неделю россиян из Газы в Москву

    МЧС России за неделю эвакуировало из Газы в Москву 408 россиян и членов их семей

    Tекст: Валентина Григоренко

    МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса, сообщили в оперативном штабе МЧС РФ.

    Как указали в оперштабе, с начала эвакуации в Москву направили 408 человек, границу всего перешло более 550, среди них 230 детей, передает РИА «Новости».

    По данным табло аэропорта Домодедово, самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа россиян, приземлился в столичном аэропорту в 02:05 мск.

    В МЧС уточнили, что находившиеся на борту 120 россиян и члены их семей находятся в зоне таможенного контроля вместе с медиками и волонтерами, которые выдают им теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

    В субботу спецборт МЧС России со 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

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    19 ноября 2023, 17:01
    В ДНР рассказали о нежелании украинских военнопленных возвращаться на родину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество пленных украинских военнослужащих хотят остаться в России, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, нежелание украинских военнопленных возвращаться на родину обусловлено тем, что по возвращении им могут грозить уголовные дела и отправка на линию соприкосновения, передает ТАСС.

    «Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», – сказала омбудсмен.

    Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

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    19 ноября 2023, 06:09
    Венесуэла заявила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Как указал глава МИД, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки. По его словам, режим санкций сильно повлиял на добычу, поэтому сегодня цель на первом этапе заключается в восстановлении того уровня, который был в Венесуэле примерно пару лет назад с компанией «Роснефть», которая сейчас использует другую схему работы, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что в комиссии стороны договорились о возобновлении переговоров и участии компаний России в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Он уточнил, что на первом этапе Венесуэла старается восстановить уровень добычи, который был пару лет назад, а второй целью является увеличение этого уровня добычи как минимум вдвое.

    Ранее министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельчеа заявил, что российская сторона намерена нарастить добычу нефти в совместных проектах в Венесуэле.

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    19 ноября 2023, 14:29
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек, сообщило Минобороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.

    Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

    В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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    19 ноября 2023, 12:06
    Страны ЕС потратили 6,1 млрд евро на закупку СПГ из России в 2023 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число судов, перевозящих сжиженный природный газ из России в Европу, выросло, несмотря на обещание стран Евросоюза (ЕС) отказаться от российского топлива, пишет Telegraph.

    По данным Telegraph, в 2023 году страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, они потратили на эти цели 6,1 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Лидером среди европейских стран по закупке российского СПГ стала Испания, эта страна закупила сырье на 1,8 млрд евро. Далее идут Франция, закупившая российский СПГ на 1,5 млрд евро, и Бельгия, потратившая на эти цели 1,36 млрд евро.

    Издание отмечает, что даже ярые сторонники Киева, такие как Эстония и Литва, также продолжили закупать СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.

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    19 ноября 2023, 15:49
    Стало известно о планах Путина принять участие в онлайн-саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» на следующей неделе.

    Российский лидер планирует принять участие в онлайн-саммите G20 22 ноября, организованном Индией, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что Путин и главы западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. Тема возможного выступления главы государства не сообщается.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поехал на саммиты БРИКС и G20 в сентябре, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».

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    19 ноября 2023, 17:47
    В ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля погибло не менее 176 человек, укрывавшихся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

    Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.

    «Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.

    Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.

    Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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    19 ноября 2023, 04:29
    Глава ВОЗ заявил, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

    Tекст: Валентина Григоренко

    Специалисты Всемирной организации здравоохранения оценили состояние больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и сделали вывод, что она больше не может работать, а оставшихся там необходимо эвакуировать, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    Как указал глава ВОЗ, сегодня была проведена очень рискованная оценочная миссия ООН в больнице «Аш-Шифа» в Газе. По его словам, команда обнаружила, что больница больше не может функционировать, поскольку в ней нет воды, еды, электричества, топлива, а запасы медикаментов истощены, передает РИА «Новости».

    Гебрейесус отметил, что медицинские сотрудники, приняв во внимание ситуацию в больнице и состояние пациентов, среди которых есть и младенцы, обратились за помощью в эвакуации тех, кому больше не могут предоставить помощь в медучреждении. Поэтому, он добавил, что ВОЗ разрабатывает с партнерами план срочной эвакуации

    В организации уточнили, что новые миссии по перевозке пациентов «Аш-Шифы» в медицинский комплекс Нассер и Европейскую больницу в Газе организуют в ближайшие трое суток.

    В ВОЗ добавили, что ждут гарантий безопасности для вывоза пациентов от сторон конфликта в Газе. Помимо этого, в ВОЗ подчеркнули, что больницы на юге палестинского анклава уже работают на пределе своих возможностей, а пациенты из «Аш-Шифы» станут допнагрузкой на сотрудников медучреждений.

    По информации ВОЗ, у подавляющего большинства пациентов «Аш-Шифы» – различные травмы конечностей, полученные в ходе конфликта. Среди них 29 человек не могут двигаться без врачебной помощи из-за повреждений спины, а раны многих пациентов оказались заражены из-за нехватки антибиотиков и тяжелой санитарной обстановки в больнице.

    Кроме того, в организации заявили, что более 300 человек остаются в «Аш-Шифе», среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии.

    По данным ВОЗ, за прошедшие дни некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках.

    Ранее представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.

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    19 ноября 2023, 14:44
    Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

    Хаменеи: Исламские страны должны прекратить отношения с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламские страны должны прекратить любые политические отношения с Израилем, заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

    На фоне военных действий в секторе Газа исламские страны должны «хотя бы временно прекратить любые политические отношения» с Израилем, считает Хаменеи, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль.

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