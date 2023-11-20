Переехавшая в Дубай пара россиян застряла у мошенников в Мьянме

Попавшая в руки мошенников в Дубае пара россиян застряла в Мьянме

Tекст: Александра Юдина

По информации Telegram-канала Baza, Екатерина и Сергей искали работу в Дубае в специальных чатах, нашли объявление о поиске ребят славянской внешности для переговоров с европейцами для китайской компании.

Молодые люди прошли собеседование и отправились в Янгон, после этого россиян долго везли, как говорили «работодатели», до офиса в Мандалае, а затем в закрытый город Лауккай.

Выяснилось, что работа предлагается на мошенников в скам-центре, где паре нужно будет обзванивать богатых людей из других стран, втираться в доверие и предлагать инвестировать в крипту.

После того, как ребята написали заявления в консульство, в офис к мошенникам пришла полиция, а от россиян решили избавиться –«работодатель» заявил, что «продал их в другую компанию за 30 тыс. долларов».

При этом пара пыталась договориться, чтобы просто уехать, однако от россиян требовали выплаты выкупа, если они не хотят отрабатывать 15 месяцев. Позднее ребят увезли в отель, приставили охрану и никуда не отпускали одних.

Тем временем в Мьянме были возобновлены военные действия, из города Лауккай выехать оказалось невозможно. В связи с неспокойной обстановкой скам-центры начали закрываться и распускать сотрудников, однако теперь россияне находятся одни в отеле без денег и без возможности уехать.

Молодые люди записали видео, в котором отметили, что надежда только на «российское посольство», и попросили помочь им вернуться домой.

Между тем повстанцы в Мьянме заявили о захвате портового города Пауктау в штате Ракхайн у Бенгальского залива, передает «Интерфакс».

По данным Channel News Asia, альянс антиправительственных группировок в Мьянме, в состав которой входит «Армия Аракана», «Армия национального освобождения Таанг» и «Армия национального демократического альянса Мьянмы», заявил, что военные пытаются вернуть портовой город назад.

Повстанцы заверили, что военные атаковали Пауктау с вертолетов, а также открыли огонь из орудий корабля ВМС, позднее «военные вошли в город и нападали на гражданских лиц».

Как сообщали местные СМИ, город взяли бойцы «Армии Аракана», а жители Пауктау спасались от них бегством.