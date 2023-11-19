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Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля
Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».
Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.