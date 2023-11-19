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Украинский военный заявил о критическом дефиците военных кадров
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит кадров, иногда он достигает критического масштаба, рассказал телеканалу CNN майор украинских войск Виктор Кисиль.
Он заявил о существовании нехватки военных кадров, а также отметил, что разные воинские должности требуют разных навыков, передает РИА «Новости».
Телеканал также пообещался с украинским IT-специалистом, который хотел бы избежать призыва в ВСУ. Он заявил, что Украина не готова к конфликту с Россией, поскольку у нее нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия.
Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.