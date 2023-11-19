Украинский военный заявил о критическом дефиците военных кадров

В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.