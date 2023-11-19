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СМИ сообщили о неисправности разведаэростатов Израиля в день нападения ХАМАС
Daily Mail: Разведывательные аэростаты Израиля были неисправны в день нападения ХАМАС
Три из семи разведывательных аэростата Израиля в районе границы с сектором Газа были неисправны в день нападения ХАМАС на Израиль, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в сфере безопасности, а также в секторе производства этих летательных аппаратов.
Как сообщает Daily Mail, разведывательные аэростаты, которые могли предупредить о катастрофическом нападении ХАМАС 7 октября, были в неисправном состоянии из-за того, что их не модернизировали или не обслуживали должным образом, передает РИА «Новости».
По словам источников издания, аэростаты давно служат ключевой частью израильской системы раннего оповещения об угрозах и, если бы они исправно работали в день нападения, все могло бы сложиться иначе.
Источники газеты обвинили в недолжном функционировании аэростатов израильские власти, которые не инвестировали в них необходимых средств и часть аэростатов продолжала летать над границей с Газой с неисправным оборудованием.
Ранее протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, участники акции протеста заявили, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль.