СМИ сообщили о неисправности разведаэростатов Израиля в день нападения ХАМАС

Daily Mail: Разведывательные аэростаты Израиля были неисправны в день нападения ХАМАС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Daily Mail, разведывательные аэростаты, которые могли предупредить о катастрофическом нападении ХАМАС 7 октября, были в неисправном состоянии из-за того, что их не модернизировали или не обслуживали должным образом, передает РИА «Новости».

По словам источников издания, аэростаты давно служат ключевой частью израильской системы раннего оповещения об угрозах и, если бы они исправно работали в день нападения, все могло бы сложиться иначе.

Источники газеты обвинили в недолжном функционировании аэростатов израильские власти, которые не инвестировали в них необходимых средств и часть аэростатов продолжала летать над границей с Газой с неисправным оборудованием.

Ранее протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, участники акции протеста заявили, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль.