У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?35 комментариев
В Израиле сообщили об ответных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военным объектам шиитской партии «Хезболла» в Ливане.
Удары последовали в ответ на запуск около 10 минометных снарядов с территории Ливана в направлении населенного пункта Шломи в северной части Израиля, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС. Атака ведется по местности, откуда велся огонь.
Израильские самолеты наносят удары по «объектам террористической инфраструктуры организации «Хезболла» на территории Ливана», добавили в пресс-службе Армии Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии готовиться к любому сценарию c «Хезболлой».