У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве
Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.
Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.
Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.