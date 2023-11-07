Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

Tекст: Ольга Никитина

Как уточняется, инцидент произошел 4 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Две компании одновременно отмечали дни рождения в соседних залах ресторана, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

В одном из залов включили песни Михаила Круга. Компания военного-именинника зашла к сотрудникам СБУ, чтобы сделать замечание на этот счет.

По информации украинских СМИ, первой на русский шансон обратила внимание девушка. Она потребовала разъяснений у сотрудников ресторана, затем вызвала охрану и полицию, однако к ситуации, по ее словам, «отнеслись лайтово».

В результате между двумя компаниями возникла потасовка, после которой нескольким участникам потребовалась медицинская помощь, их отвезли на скорой. В том числе пострадали оба именинника.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участие сотрудников СБУ в драке подтвердила прокуратура Украины.

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец высказался по поводу скандала вокруг общения украинских военнослужащих на русском языке, неожиданно напомнив о том, что притеснение граждан страны за использование «языка нацменьшинств» является недопустимым.